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24 минуты назад

Google объявила дату полного закрытия мессенджера Hangouts

Газета.Ruиещё 1

Мессенджер Hangouts от компании Google прекратит свою работу в ноябре 2022 года. Сообщение об этом появилось на сайте издания The Verge. Отмечается, что пользователей этого мессенджера автоматически переведут в другой сервис – Google Chat. По данным издания, пользователи мобильного приложения Hangouts начнут получать уведомления с предложением на скачивание Google Chat "в ближайшее время". Пользователи же веб-версии Hangouts столкнуться с уведомлениями о скором переносе их данных в Google Chat с июля. Google уверяет, что все чаты и их содержимое в ноябре будет перенесено в Google Chat автоматически. Тем, кто не хочет ждать дня "икс", Google предлагает воспользоваться программой Takeout для организации самостоятельного "переезда". В The Verge отметили, что Hangouts – не первый чат, которому Google в этом году приказала долго жить. До этого ИТ-гигант свернул другой свой проект под названием Google Talk. Ранее "Газета.Ru" писала об обвинении Telegram в отсутствии защиты для пользователей от банковских мошенников.

Google закрывает популярный мессенджер
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Наука и техника,Google,
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