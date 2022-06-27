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7 минут назад

Фото игрового смартфона Asus ROG Phone 6 появились в сети до презентации

Газета.Ru

Фотографии грядущего геймерского смартфона Asus ROG Phone 6 и фирменных аксессуаров были опубликованы на портале 91mobiles. Презентация флагмана Тайваньской компании состоится 5 июля.

Опубликованы подробности о геймерском смартфоне Asus ROG Phone 6
Фото: 91mobiles.com91mobiles.com

Благодаря полученным снимкам стал известен дизайн новинки — смартфон получит дисплей с симметричными рамками сверху и снизу. В верхней части будут расположены датчики и фронтальная камера — то есть экран будет лишен каких-либо вырезов.

На других изображениях показаны чехол-бампер Devilcase, прикрывающий торцы смартфона и блок камер, вместе с накладным кулером AeroActive Cooler 6.

Более подробная информация о ценах на аксессуары и смартфон не сообщается.

В прошлых утечках говорилось, что Asus ROG Phone 6 будет оснащен 6,78-дюймовый AMOLED-дисплеем с частотой обновления изображения 165 Гц, флагманским чипом Snapdragon 8+ Gen 1 и оперативной памятью объемом до 18 ГБ. Ожидается, что новинка предложит аккумулятор емкостью 5850 мАч поддержкой быстрой зарядки мощностью 65 Вт.

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