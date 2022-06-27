Опубликованы подробности о геймерском смартфоне Asus ROG Phone 6

Фотографии грядущего геймерского смартфона Asus ROG Phone 6 и фирменных аксессуаров были опубликованы на портале 91mobiles. Презентация флагмана Тайваньской компании состоится 5 июля.

Фото: 91mobiles.com 91mobiles.com

Благодаря полученным снимкам стал известен дизайн новинки — смартфон получит дисплей с симметричными рамками сверху и снизу. В верхней части будут расположены датчики и фронтальная камера — то есть экран будет лишен каких-либо вырезов.

На других изображениях показаны чехол-бампер Devilcase, прикрывающий торцы смартфона и блок камер, вместе с накладным кулером AeroActive Cooler 6.

Более подробная информация о ценах на аксессуары и смартфон не сообщается.