Что нельзя делать в жару: семь популярных ошибок

Все ждут жаркое лето, но когда, наконец, за окном устанавливается знойная погода, люди начинают жаловаться на жизнь. Есть некоторые секреты, которые помогут пережить жару без ущерба своему здоровью. Некоторые вещи категорически нельзя делать, когда на улице +30 и выше. Итак, в жару не рекомендуется:
В знойный день все стремятся охладиться, однако во всем нужна мера. Если пить много ледяной воды и поедать мороженое порция за порцией, можно не только простудиться. Поэтому, прежде чем проглатывать мороженое, дайте ему немного подтаять и ешьте его маленькими кусочками. Холодную воду тоже нужно пить небольшими глотками, рассказала сайту телеканала "МИР 24" врач-профпатолог Екатерина Романова.
На первый взгляд кажется странным, но в жаркую погоду лучше употреблять горячие напитки, например, чай. Под его воздействием пот активнее испаряется с поверхности тела, что помогает охладиться.
В жару также нежелательны продукты, содержащие много сахара, например, сладкая газировка. Когда сахар поступает в кровь, вода выводится из клеток организма, а в печени запускается производство гормона FGF21, вызывающего жажду. Таким образом, после употребления сладких напитков вы еще больше захотите пить, поясняет "Лайфхакер".
Физические нагрузки в знойный день лучше ограничить. Повышение температуры тела всего на один градус приводит к учащению пульса на 10-12 ударов в минуту. Это может плохо сказаться на общем состоянии здоровья.
Если вы любитель выпить пива на пляже, имейте в виду, что такая привычка может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Спиртное уменьшает выработку вазопрессина — гормона, задерживающего воду в организме. А тот факт, что в жару человек теряет больше жидкости вместе с потом, еще больше усиливает негативный эффект.
Если при 30-градусной жаре вы заходите с улицы в помещение, где работает кондиционер, можно заработать себе как минимум обычную простуду. Поэтому старайтесь понижать температуру постепенно. Не устанавливайте на климатических устройствах сильный холод. Степень прогрева воздуха на улице и в помещении не должна различаться не более, чем на семь градусов.
В жаркий день возрастает риск отравлений. При высокой температуре в продуктах, которые вы оставили на столе, вместо того чтобы положить их в холодильник, могут размножиться опасные микробы. Это касается мяса, рыбы, молочки и другой пищи, которая быстро портится.
Различные медикаменты, которые при обычных условиях надо держать при комнатной температуре, в сильную жару следует убирать в более прохладное место. Это касается препаратов, содержащих гормоны — например, оральных контрацептивов и лекарств для лечения заболеваний щитовидной железы. При высоких температурах они теряют свою эффективность.
Помимо этого, на жаре может испортиться обычный аспирин, аскорбиновая кислота и некоторые добавки, содержащие витамин В. Всемирная организация здравоохранения советует помещать лекарства в холодильник, если температура в помещении поднялась выше 25 градусов.