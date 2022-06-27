Что нельзя делать в жару: семь популярных ошибок

Все ждут жаркое лето, но когда, наконец, за окном устанавливается знойная погода, люди начинают жаловаться на жизнь. Есть некоторые секреты, которые помогут пережить жару без ущерба своему здоровью. Некоторые вещи категорически нельзя делать, когда на улице +30 и выше. Итак, в жару не рекомендуется:

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1. Пить много холодной воды и объедаться мороженым

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В знойный день все стремятся охладиться, однако во всем нужна мера. Если пить много ледяной воды и поедать мороженое порция за порцией, можно не только простудиться. Поэтому, прежде чем проглатывать мороженое, дайте ему немного подтаять и ешьте его маленькими кусочками. Холодную воду тоже нужно пить небольшими глотками, рассказала сайту телеканала "МИР 24" врач-профпатолог Екатерина Романова.

На первый взгляд кажется странным, но в жаркую погоду лучше употреблять горячие напитки, например, чай. Под его воздействием пот активнее испаряется с поверхности тела, что помогает охладиться.

2. Есть много сладкого

В жару также нежелательны продукты, содержащие много сахара, например, сладкая газировка. Когда сахар поступает в кровь, вода выводится из клеток организма, а в печени запускается производство гормона FGF21, вызывающего жажду. Таким образом, после употребления сладких напитков вы еще больше захотите пить, поясняет "Лайфхакер".

3. Выполнять тяжелые физические упражнения

Физические нагрузки в знойный день лучше ограничить. Повышение температуры тела всего на один градус приводит к учащению пульса на 10-12 ударов в минуту. Это может плохо сказаться на общем состоянии здоровья.

4. Употреблять спиртное

Если вы любитель выпить пива на пляже, имейте в виду, что такая привычка может привести к обезвоживанию и тепловому удару. Спиртное уменьшает выработку вазопрессина — гормона, задерживающего воду в организме. А тот факт, что в жару человек теряет больше жидкости вместе с потом, еще больше усиливает негативный эффект.

5. Допускать резкие перепады температуры

Если при 30-градусной жаре вы заходите с улицы в помещение, где работает кондиционер, можно заработать себе как минимум обычную простуду. Поэтому старайтесь понижать температуру постепенно. Не устанавливайте на климатических устройствах сильный холод. Степень прогрева воздуха на улице и в помещении не должна различаться не более, чем на семь градусов.

6. Хранить скоропортящиеся продукты вне холодильника

В жаркий день возрастает риск отравлений. При высокой температуре в продуктах, которые вы оставили на столе, вместо того чтобы положить их в холодильник, могут размножиться опасные микробы. Это касается мяса, рыбы, молочки и другой пищи, которая быстро портится.

7. Хранить лекарства и БАДы при комнатной температуре

Различные медикаменты, которые при обычных условиях надо держать при комнатной температуре, в сильную жару следует убирать в более прохладное место. Это касается препаратов, содержащих гормоны — например, оральных контрацептивов и лекарств для лечения заболеваний щитовидной железы. При высоких температурах они теряют свою эффективность.