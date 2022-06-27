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1 час назад

Ученые разработали метод выращивания растений в темноте

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Ученые разработали метод искусственного фотосинтеза, который позволяет растениям выживать даже в полной темноте. Эксперты считают, что это поможет заниматься сельским хозяйством в районах, которые не получают достаточного количества солнечного света. Более того, искусственный фотосинтез призван прокормить будущих исследователей космоса.

Ученые научились выращивать растения в темноте
Фото: +1+1

Исследователи использовали двусторонний электрокаталитический процесс для преобразования углекислого газа, электричества и воды в ацетат, который растения потребляют для роста в темноте. Один из авторов научной работы Роберт Джинкерсон считает, что искусственный фотосинтез позволит производить продукты в любых условиях, что особенно актуально в связи с изменением климата.

Фэн Цзяо, еще один автор, рассказал, что на основе новой технологии можно выращивать широкий спектр пищевых организмов непосредственно в темноте. Это в четыре раза более энергоэффективно, чем выращивание при естественном фотосинтезе. Зеленые водоросли, дрожжи и грибной мицелий, которые производят грибы, обычно зависящие от фотосинтеза, теперь могут произрастать за счет электрокаталических процессов. Технология также применима для выращивания гороха, помидоров, табака, риса, рапса, сообщает The Science Times.

Как рассказывал Рlus-one.ru, в США создали искусственный лист, который сверхбыстро поглощает CO2 из воздуха. В основе системы искусственного листа — процесс фотосинтеза.

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