Ученые научились выращивать растения в темноте

Ученые разработали метод искусственного фотосинтеза, который позволяет растениям выживать даже в полной темноте. Эксперты считают, что это поможет заниматься сельским хозяйством в районах, которые не получают достаточного количества солнечного света. Более того, искусственный фотосинтез призван прокормить будущих исследователей космоса.

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Исследователи использовали двусторонний электрокаталитический процесс для преобразования углекислого газа, электричества и воды в ацетат, который растения потребляют для роста в темноте. Один из авторов научной работы Роберт Джинкерсон считает, что искусственный фотосинтез позволит производить продукты в любых условиях, что особенно актуально в связи с изменением климата.

Фэн Цзяо, еще один автор, рассказал, что на основе новой технологии можно выращивать широкий спектр пищевых организмов непосредственно в темноте. Это в четыре раза более энергоэффективно, чем выращивание при естественном фотосинтезе. Зеленые водоросли, дрожжи и грибной мицелий, которые производят грибы, обычно зависящие от фотосинтеза, теперь могут произрастать за счет электрокаталических процессов. Технология также применима для выращивания гороха, помидоров, табака, риса, рапса, сообщает The Science Times.