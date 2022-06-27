Пять тихих вентиляторов для спальни

Лето наконец разогрелось как следует, а это значит, что пришла пора активно охлаждаться. Кто-то давно приобрел для этих целей кондиционер, но столь дорогостоящая покупка сейчас не всем по карману. Приходится полагаться на вентиляторы — без них в духоте порой даже спать сложно. Как раз для такой ситуации мы подготовили небольшой список тихих вентиляторов для спальни.
Колонный вентилятор в небольшом стильном корпусе, который не занимает много места и легко встанет в любой комнате. За счет широкой зоны охвата он спокойно охладит даже большую спальню, особенно если поставить его недалеко от кровати. Прибор также сохраняет сравнительно низкий уровень шума при повышении скоростей.
Популярный осевой вентилятор производства Electrolux, который способен удовлетворить большинство запросов в жару. Качественная конструкция, восемь скоростей, устойчивая подставка и главное — специальный ночной режим, снижающий уровень шума. Этот прибор подойдет как для спальни, так и для любого другого жилого помещения.
Если вам нужен минимум лишних функций и максимум производительности, то есть смысл присмотреться к Polaris PSF 5140. Этот трехскоростной вентилятор поставляется в крайне скромной комплектации, но имеет неожиданно низкий уровень шума для столь высокой мощности. Отличная бюджетная опция.
Маломощный, но тихий вентилятор от Xiaomi понравится тем, кто любит подробно настраивать режим работы бытовых приборов. Скорость вращения устройства можно настроить с точностью до 1%, равно как и выставить угол вращения по горизонтали. Плюс не нужно беспокоиться о том, что пульт дистанционного управления потеряется: прибор можно контролировать через специальное приложение на смартфоне. Если немного повозиться, то даже голосом.
Еще один неплохой вариант для спальни. Zanussi ZFF-901N может работать всего на трех скоростях, зато обладает неплохой мощностью и достаточно низким уровнем шума. Пульт дистанционного управления можно синхронизировать с голосовым помощником «Алиса», чтобы контролировать работу устройства без хлопот. Стильный для осевого вентилятора внешний вид — приятный бонус.