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31 минуту назад

Пять тихих вентиляторов для спальни

Мария Иванова

Лето наконец разогрелось как следует, а это значит, что пришла пора активно охлаждаться. Кто-то давно приобрел для этих целей кондиционер, но столь дорогостоящая покупка сейчас не всем по карману. Приходится полагаться на вентиляторы — без них в духоте порой даже спать сложно. Как раз для такой ситуации мы подготовили небольшой список тихих вентиляторов для спальни.

Пять тихих вентиляторов для спальни
Фото: ТАССТАСС

Tefal Eole VF6670F0

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  • Тип механизма: радиальный
  • Мощность: 40 Вт
  • Уровень шума: 25 дБ
  • Дистанционное управление: да (пульт)
  • Дополнительные функции: таймер
  • Цена: от 7 000 руб
Tefal

Колонный вентилятор в небольшом стильном корпусе, который не занимает много места и легко встанет в любой комнате. За счет широкой зоны охвата он спокойно охладит даже большую спальню, особенно если поставить его недалеко от кровати. Прибор также сохраняет сравнительно низкий уровень шума при повышении скоростей.

Electrolux EFF-1000i

  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 55 Вт
  • Уровень шума: 26 дБ
  • Дистанционное управление: да (пульт)
  • Дополнительные функции: ночной режим, таймер
  • Цена: от 7 000 руб
Electrolux

Популярный осевой вентилятор производства Electrolux, который способен удовлетворить большинство запросов в жару. Качественная конструкция, восемь скоростей, устойчивая подставка и главное — специальный ночной режим, снижающий уровень шума. Этот прибор подойдет как для спальни, так и для любого другого жилого помещения.

Polaris PSF 5140

  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 55 Вт
  • Уровень шума: 27 дБ
  • Дистанционное управление: нет
  • Дополнительные функции: нет
  • Цена: от 4 000 руб
Polaris

Если вам нужен минимум лишних функций и максимум производительности, то есть смысл присмотреться к Polaris PSF 5140. Этот трехскоростной вентилятор поставляется в крайне скромной комплектации, но имеет неожиданно низкий уровень шума для столь высокой мощности. Отличная бюджетная опция.

Xiaomi Mijia DC Inverter

  • Тип механизма: осевой
  • Мощность: 20 Вт
  • Уровень шума: 33 дБ
  • Дистанционное управление: да (смартфон)
  • Дополнительные функции: имитация ветра, поддержка голосового помощника
  • Цена: от 8 000 руб
Xiaomi

Маломощный, но тихий вентилятор от Xiaomi понравится тем, кто любит подробно настраивать режим работы бытовых приборов. Скорость вращения устройства можно настроить с точностью до 1%, равно как и выставить угол вращения по горизонтали. Плюс не нужно беспокоиться о том, что пульт дистанционного управления потеряется: прибор можно контролировать через специальное приложение на смартфоне. Если немного повозиться, то даже голосом.

Zanussi ZFF-901N

  • Тип механизма: радиальный
  • Мощность: 45 Вт
  • Уровень шума: 37 дБ
  • Дистанционное управление: да (пульт)
  • Дополнительные функции: сенсорный дисплей, ночной режим, поддержка голосового помощника
  • Цена: от 4 000 руб
Zanussi

Еще один неплохой вариант для спальни. Zanussi ZFF-901N может работать всего на трех скоростях, зато обладает неплохой мощностью и достаточно низким уровнем шума. Пульт дистанционного управления можно синхронизировать с голосовым помощником «Алиса», чтобы контролировать работу устройства без хлопот. Стильный для осевого вентилятора внешний вид — приятный бонус.

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