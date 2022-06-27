Samsung выпустила необычные чехлы

Samsung в сотрудничестве со Starbucks выпустила коллекцию экологичных чехлов для смартфонов Galaxy S22, Galaxy S22+, Galaxy S22 Ultra и наушников Galaxy Buds 2.

Фото: Ferra.ru Ferra.ru

Почти все чехлы сделаны из силикона и украшены знаменитым логотипом Starbucks в зелёно-белом цвете. Все корпуса либо белые, либо в оттенках зелёного.

Ferra.ru

Помимо стандартного дизайна корпуса кейса для Galaxy Buds 2, компании разработали аксессуар в форме кофейной кружки с изображением знаменитого латте-арта в форме сердца на верхней части. Также в коллекции есть необычный чехол для смартфона с изображением чека.