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19 минут назад

Вирус обезьяньей оспы начал быстро мутировать

Lenta.ruиещё 2

Ученые Национального института здравоохранения Дутора Рикардо Хорхе в Португалии обнаружили, что вирус обезьяньей оспы эволюционирует быстрее, чем предполагалось. Выводы специалистов, опубликованные в журнале Nature Medicine, основаны на генетических исследованиях образцов, выделенных у 15 пациентов.

Вирус обезьяньей оспы начал быстро мутировать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Генетический анализ показал, что вирус начал мутировать со скоростью в 6-12 раз выше ожидаемых значений. Ускоренное изменение патогена свидетельствует о том, что он развил новый способ заражения людей. Считается, что он передается от человека к человеку через тесный контакт с зараженным или воздушно-капельным путем.

Некоторые мутации связаны с воздействием вируса на иммунную систему человека, в частности, на ферменты типа APOBEC3, которые участвуют в обезвреживании вирусов, вызывая ошибки при копировании генетического материала. Исследователи отмечают, что вирус мог циркулировать в небольших количествах в человеческих сообществах или распространяться среди животных в других странах.

Известно, что существует две основные разновидности обезьяньей оспы: западноафриканская оспа и оспа бассейна реки Конго — первая гораздо менее смертоносна и представляет собой ветвь, заразившую несколько тысяч человек за пределами Африки. Предыдущие исследования также показали, что такие вирусы, как оспа обезьян, обычно мутируют только один или два раза в год.

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