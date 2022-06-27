Как удалить личную информацию из Google

Не так давно Google заявила, что руководство компании разрабатывает новые инструменты, благодаря которым пользователи смогут защитить персональные данные. В ближайшие месяцы удалять чувствительную информацию из поиска можно будет якобы при помощи пары кликов. Но пока корпорация только работает над этой функцией: сейчас скрыть личную информацию из поисковой выдачи можно другим способом. Вкратце рассказываем, как это сделать.
Перед тем, как оформлять заявку на удаление той или иной информации из Google, важно понимать ключевой нюанс процедуры: даже если компания обработает ваш запрос, сами по себе персональные данные не пропадут из Интернета. Поисковик просто показывает информацию, выложенную на других сайтах — жалоба способна лишь скрыть результат из выдачи. Для того, чтобы действительно изъять, например, ваш домашний адрес из всеобщего доступа, вам необходимо обратиться к администрации площадки, где он опубликован. Google даже составила отдельную инструкцию о том, как это сделать.
Более того, сотрудники Google имеют право отказать вам в исполнении запроса, если информация подпадает под несколько исключений. Например, из поисковой выдачи нельзя удалить новостные материалы, где фигурируют ваши персональные данные. Также информацию не получится скрыть, если она хранится на государственном портале или какой-либо другой официальной платформе.
В остальном же Google готова рассмотреть заявку на удаление любых персональных данных, которые так или иначе позволяют идентифицировать вашу личность. Сюда входят номера банковских счетов и кредитных карт, фотографии документов (паспорта, медицинские справки) или рукописных подписей, контактная информация (адрес проживания или происки, номер телефона, электронная почта) и данные учетных записей от онлайн-сервисов.
Если ваша жалоба подходит под какой-то из этих критериев, сделайте следующее.
После того, как вы закончите оформление заявки, на указанный вами адрес электронной почты должно прийти автоматическое подтверждение, что Google приняла жалобу. В процессе расследования сотрудники компании могут запросить дополнительную информацию, но, в целом, вам остается лишь ждать финального решения. Оно также придет на электронную почту.