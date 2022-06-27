Как удалить личную информацию из Google

Не так давно Google заявила, что руководство компании разрабатывает новые инструменты, благодаря которым пользователи смогут защитить персональные данные. В ближайшие месяцы удалять чувствительную информацию из поиска можно будет якобы при помощи пары кликов. Но пока корпорация только работает над этой функцией: сейчас скрыть личную информацию из поисковой выдачи можно другим способом. Вкратце рассказываем, как это сделать.

Фото: Reuters Reuters

Как удалить личную информацию из поисковой выдачи Google

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Перед тем, как оформлять заявку на удаление той или иной информации из Google, важно понимать ключевой нюанс процедуры: даже если компания обработает ваш запрос, сами по себе персональные данные не пропадут из Интернета. Поисковик просто показывает информацию, выложенную на других сайтах — жалоба способна лишь скрыть результат из выдачи. Для того, чтобы действительно изъять, например, ваш домашний адрес из всеобщего доступа, вам необходимо обратиться к администрации площадки, где он опубликован. Google даже составила отдельную инструкцию о том, как это сделать.

Более того, сотрудники Google имеют право отказать вам в исполнении запроса, если информация подпадает под несколько исключений. Например, из поисковой выдачи нельзя удалить новостные материалы, где фигурируют ваши персональные данные. Также информацию не получится скрыть, если она хранится на государственном портале или какой-либо другой официальной платформе.

В остальном же Google готова рассмотреть заявку на удаление любых персональных данных, которые так или иначе позволяют идентифицировать вашу личность. Сюда входят номера банковских счетов и кредитных карт, фотографии документов (паспорта, медицинские справки) или рукописных подписей, контактная информация (адрес проживания или происки, номер телефона, электронная почта) и данные учетных записей от онлайн-сервисов.

Если ваша жалоба подходит под какой-то из этих критериев, сделайте следующее.

Откройте официальную справочную страницу Google.

Немного пролистайте страницу вниз и нажмите на кнопку «Как запросить удаление контента».

Скриншот На экране появится интерактивная анкета. Выберите пункты «Удалить информацию из результатов поиска Google» — «В результатах поиска Google и на веб-сайте».

Скриншот Ответьте «Да» на вопрос, обращались ли вы к веб-мастеру.

Выберите тип персональных данных, которые вы хотите удалить.

После этого анкета предложит вам заполнить форму для заявки, где нужно указать дополнительную информацию. Ваше имя, сайты, где злоумышленники опубликовали персональные данные, скриншоты страниц, поисковый запрос, по которому можно найти информацию — заполняйте все честно и подробно, следуя инструкциям в форме.

Скриншот Когда вы заполните форму, не забудьте поставить галочку и нажмите «Отправить».

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