В NASA назрел конфликт из-за Илона Маска

Бывшая заместитель администратора NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Лори Гарвер заявила, что столкнулась с негативным отношением к SpaceX и Илону Маску среди американских чиновников и официальных лица NASA. Об этом сообщает Business Insider.
«Высокопоставленные отраслевые и правительственные чиновники с удовольствием высмеивали компанию SpaceX и лично Илона в первые годы», — отметила Гарвер.
По ее словам, внутри NASA произошел конфликт — многие в космическом агентстве были против сотрудничества со SpaceX по повышению доступности космических запусков.
Гарвер утверждает, что нынешний администратор NASA Билл Нельсон активно препятствовал любым попыткам развивать отрасль совместно с коммерческими компаниями, как и многие другие ее коллеги. По словам специалиста, в период когда Нельсон был сенатором от Флориды, он прямо упрекнул ее за стремление предлагать альтернативы программам NASA.
«Во время одной особенно неудобной встречи один на один в его кабинете в сенате интенсивность его гнева казалась угрожающей мне лично», — пояснила она.
Гарвер рассказала, что тогда Нельсон в ответ на заявления Маска о способности SpaceX улучшить существующие программы NASA крикнул ей, чтобы она «поставила на место своего мальчика Илона».
По словам Гарвер, ее инициативы о совместной работе со SpaceX и другими частными фирмами создали атмосферу ненависти в NASA.
«Многие, кто не соглашался с моими взглядами, обзывали меня вульгарными выражениями и даже прибегали к физическим угрозам», — заключила специалист.
Ранее сообщалось, что башня Mechazilla впервые подняла первую ступень сверхтяжелой ракеты Starship компании SpaceX. По планам Маска, башня необходима для удержания первой ступени ракеты Starship в воздухе при посадке и повторной установки на стартовую площадку.