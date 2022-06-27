В NASA назрел конфликт из-за Илона Маска

Бывшая заместитель администратора NASA (Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства) Лори Гарвер заявила, что столкнулась с негативным отношением к SpaceX и Илону Маску среди американских чиновников и официальных лица NASA. Об этом сообщает Business Insider.

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«Высокопоставленные отраслевые и правительственные чиновники с удовольствием высмеивали компанию SpaceX и лично Илона в первые годы», — отметила Гарвер.

По ее словам, внутри NASA произошел конфликт — многие в космическом агентстве были против сотрудничества со SpaceX по повышению доступности космических запусков.

Гарвер утверждает, что нынешний администратор NASA Билл Нельсон активно препятствовал любым попыткам развивать отрасль совместно с коммерческими компаниями, как и многие другие ее коллеги. По словам специалиста, в период когда Нельсон был сенатором от Флориды, он прямо упрекнул ее за стремление предлагать альтернативы программам NASA.

«Во время одной особенно неудобной встречи один на один в его кабинете в сенате интенсивность его гнева казалась угрожающей мне лично», — пояснила она.

Гарвер рассказала, что тогда Нельсон в ответ на заявления Маска о способности SpaceX улучшить существующие программы NASA крикнул ей, чтобы она «поставила на место своего мальчика Илона».

По словам Гарвер, ее инициативы о совместной работе со SpaceX и другими частными фирмами создали атмосферу ненависти в NASA.

«Многие, кто не соглашался с моими взглядами, обзывали меня вульгарными выражениями и даже прибегали к физическим угрозам», — заключила специалист.