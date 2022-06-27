Стали известны главные новшества iPhone 14

Новая модель смартфона iPhone 14 Pro получит обновленные фронтальную и основные камеры, а также более быстрый чип A16 от Apple. Об этом заявил журналист агентства Bloomberg в рассылке Power On.

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«Основная камера включает в себя 48-мегапиксельный сенсор. У смартфона будут более тонкие рамки вокруг дисплея, а вместо «челки» будут два выреза — в форме пилюли для Face ID и в форме точки для фронтальной камеры», — рассказал аналитик.

По его словам, основные новые функции в новой версии iOS для iPhone 14 Pro — обновленный экран блокировки и постоянно включенный дисплей (always on display). Таким образом, новые смартфоны Pro-линейки смогут отображать виджеты с погодой и другими приложениями даже до разблокировки гаджета.

Гурман посчитал, что именно iPhone 14 Pro и 14 Pro Max станут наиболее востребованными у поклонников Apple в этом году из-за множества новшеств. Он также добавил, что все новые iPhone все еще будут продолжать использовать разъем Lightning для зарядки аккумулятора. Переход на USB-C произойдет в 2023 году, заключил журналист.