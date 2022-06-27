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1 час назад

Марк Гурман из Bloomberg заявил об обновлении фронтальной и основной камер в iPhone 14 Pro

Газета.Ru

Новая модель смартфона iPhone 14 Pro получит обновленные фронтальную и основные камеры, а также более быстрый чип A16 от Apple. Об этом заявил журналист агентства Bloomberg в рассылке Power On.

Стали известны главные новшества iPhone 14
Фото: Газета.руГазета.ру

«Основная камера включает в себя 48-мегапиксельный сенсор. У смартфона будут более тонкие рамки вокруг дисплея, а вместо «челки» будут два выреза — в форме пилюли для Face ID и в форме точки для фронтальной камеры», — рассказал аналитик.

По его словам, основные новые функции в новой версии iOS для iPhone 14 Pro — обновленный экран блокировки и постоянно включенный дисплей (always on display). Таким образом, новые смартфоны Pro-линейки смогут отображать виджеты с погодой и другими приложениями даже до разблокировки гаджета.

Гурман посчитал, что именно iPhone 14 Pro и 14 Pro Max станут наиболее востребованными у поклонников Apple в этом году из-за множества новшеств. Он также добавил, что все новые iPhone все еще будут продолжать использовать разъем Lightning для зарядки аккумулятора. Переход на USB-C произойдет в 2023 году, заключил журналист.

Ранее сообщалось, что cмартфон iPhone 12, выпущенный осенью 2020 года, стал доступен в России по цене в 45 тыс. руб. Таким образом, гаджет подешевел еще на пять тыс. руб.

Наука и техника,Марк Гурман,Apple,
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