В России подскочил спрос на пиратский Windows

За последние три месяца в России в несколько раз увеличился спрос на установку пиратских версий операционной системы (ОС) Windows. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

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Количество запросов в Google по установке пиратских версий ОС увеличилось на 80–250%. Кроме того, за последнюю неделю в сети в 47 раз увеличилось число запросов по установке Windows 10 Media Creation Tool. А в июне одним из самых быстрорастущих запросов стало бесплатное скачивание Excel – его стали искать на 650% больше.

По словам директора по развитию электронных сервисов и программных решений «Марвел-Дистрибуции» Игоря Мартюшева, лицензионные «коробочные» ОС от Microsoft больше не поставляют в РФ, а при текущем уровне продаж запаса хватит на несколько месяцев. В свою очередь, активировать «коробочную» версию Windows или ноутбук с предустановленной ОС, можно только если при регистрации указать другую страну.

В связи с проблемами с доступом к Windows, разработчики отмечают рост спроса на российские ОС. Так, с апреля спрос на скачивание ОС «Роса Хром» вырос на 20%. Отмечают увеличение интереса к себе и ОС «Ред ОС», «Альт» и Astra Linux.

Однако Мартюшев сомневается, что массовый потребитель перейдет на отечественные ОС, построенные на Linux. Это связано с тем, что система остается сферой интересов продвинутых пользователей. Windows же в свою очередь, делает упор на создание игр и приложений для обычного пользователя.