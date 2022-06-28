NASA запустило к Луне аппарат Capstone

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило во вторник успешный запуск к Луне аппарата Capstone.

Фото: NASA / Roscosmos NASA / Roscosmos

Трансляция велась на сайте NASA. Запуск аппарата состоялся по плану в 5:55 по времени восточного побережья США (12.55 мск) с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab.

В соответствии с первоначальным планом Capstone должен был начать свою миссию в период с 31 мая по 22 июня, но она многократно переносилась из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.

Аппарат Capstone должен помочь рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг. NASA полагает, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на лунной орбите не менее полугода.