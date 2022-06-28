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22 минуты назад

NASA запустило к Луне аппарат Capstone

ТАССиещё 1

Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) осуществило во вторник успешный запуск к Луне аппарата Capstone.

NASA запустило к Луне аппарат Capstone
Фото: NASA / RoscosmosNASA / Roscosmos

Трансляция велась на сайте NASA. Запуск аппарата состоялся по плану в 5:55 по времени восточного побережья США (12.55 мск) с космодрома на полуострове Махия в Новой Зеландии с помощью ракеты-носителя Electron американской компании Rocket Lab.

В соответствии с первоначальным планом Capstone должен был начать свою миссию в период с 31 мая по 22 июня, но она многократно переносилась из-за необходимости проведения дополнительных работ по подготовке к полету.

Аппарат Capstone должен помочь рассчитать орбиту для будущей окололунной станции Gateway. Его масса составляет около 25 кг. NASA полагает, что Capstone долетит до цели за три месяца и проведет на лунной орбите не менее полугода.

NASA весной 2019 года объявило, что программа высадки астронавтов на Луне, получившая название Artemis, включает три этапа. Первый - вывод в космос с помощью новой ракеты-носителя Space Launch System корабля Orion, который в непилотируемом режиме совершит несколько витков вокруг Луны и вернется на Землю. Второй - облет естественного спутника Земли уже с экипажем на борту, что запланировано на 2023 год. На третьем этапе в 2025 году NASA рассчитывает доставить астронавтов на Луну, а затем отправить их на Марс в середине 2030-х годов.

Наука и техника,NASA,
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