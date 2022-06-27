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1 час назад

В России может появиться «Алмазный фонд технологий»

Вечерняя Москваиещё 6

Россия способна достигнуть технологического суверенитета за один-два десятка лет, для этого необходимо создать в стране условный «Алмазный фонд» из нескольких десятков собственных разработок, заявил журналистам спецпредставитель президента РФ по цифровизации Дмитрий Песков.

В России может появиться «Алмазный фонд технологий»
Фото: Денис Гришкин / АГН «Москва»Денис Гришкин / АГН «Москва»

—Если говорить о реалистичной задаче технологического суверенитета, она выглядит так: за 10-20 лет можно создать 30-50 собственных линий передовых разработок, которые станут экспонатами нашего «Алмазного фонда технологий» и смогут обеспечить продовольствие, безопасность, медицину и связность в стране в случае любых катаклизмов, — подчеркнул чиновник в интервью РИА Новости.

По словам Пескова, вопрос состоит в том, чтобы иметь собственный фонд таких разработок или же есть еще у трех-пяти стран в мире. В первом случае это будет означать технологическое превосходство, во втором — технологический паритет, заметил спецпредставитель главы государства.

Дмитрий Песков также отметил, что в отличие от обычного Алмазного фонда — алмазы вечны, а технологии обесцениваются. По этой причине такой фонд необходимо постоянно пополнять новыми разработками.

Накануне Технополис «Москва» представил интеллектуальную платформу для изготовления деталей.

Наука и техника,Дмитрий Песков,
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