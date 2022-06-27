Ученые нашли вещество, способное помочь в достижении идеальной фигуры

Американские ученые обнаружили молекулу, которая помогает организму снизить массу, уменьшить количество жира и улучшить толерантность к глюкозе. С подробностями – научный обозреватель Николай Гринько.

Фото: ЗАО “Совхоз имени Ленина” ЗАО “Совхоз имени Ленина”

Всем нам хорошо известен способ, которым можно привести себя в форму: регулярные физические нагрузки. Практически любой вид спорта (за исключением разве что шахмат и бильярда) способен со временем подарить крепкие мышцы, подтянутую фигуру и приятную бодрость. Но ключевая фраза здесь – со временем. Большинство их нас если и способны заставить себя выйти на пробежку или взять в руки гантели, то энтузиазма хватает лишь на один-два раза. А для здоровья необходимы регулярные тренировки, и до последнего момента альтернативы им не существовало.

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Исследователи из Калифорнийского университета в Дэвисе и Медицинского колледжа Бейлора изучали концентрацию различных веществ в мышцах лабораторных мышей. Быстро выяснилось, что после интенсивной физической нагрузки в крови лабораторных животных повышается количество определенных молекул.

Когда эти опыты повторили на скаковых лошадях, результат оказался точно таким же: в тканях животных в больших количествах возникало то же самое вещество, являющееся своеобразным "гибридом" лактата и фенилаланина.

Лактат – это продукт клеточного метаболизма, производная молочной кислоты, именно он вызывает в перетруженных мышцах жар и легкую боль. Афенилаланин – это аминокислота, которая входит в состав белков всех известных живых организмов и выполняет функцию строительного материала для них. Вместе они образуют молекулу, которую ученые называют Lac-phe. И лактат, и афенилаланин сегодня можно синтезировать в лабораторных условиях, то же самое можно сказать и о Lac-phe. Получив вещество, исследователи решили проверить, как будет реагировать на него организм, не подвергавшийся физическим нагрузкам. Грубо говоря, они попытались обмануть природу: дать мышцам ложный химический сигнал о том, что они только что хорошо потрудились.

Чтобы результат эксперимента был более наглядным, ученые вводили Lac-phe группе мышей с ожирением. После нескольких дней тучные мыши стали меньше есть – потребление корма снизилось примерно на треть – у них уменьшилась масса тела, сократилось количество жира. Мало того, по заявлению авторов исследования, вещество "улучшило толерантность организма к глюкозе", что может свидетельствовать об "обратном развитии диабета". Инъекции Lac-phe превратили пухлых мышей в подтянутых, здоровых животных, и для этого не понадобились многочасовые тренировки.

Отдельно стоит напомнить про эксперимент со скаковыми лошадьми: в их мышцах во время бега синтезировалось то же самое вещество, а значит, процессы взаимодействия могут оказаться общими для всех млекопитающих. Про опыты над людьми речи пока не идет, но исследователи не оставляют надежд когда-нибудь создать "спортивную таблетку", способную воздействовать и на организм человека.

Впрочем, среди выводов научной группы есть и такой: возможно, Lac-phe не воздействует напрямую на жировую и мышечную ткань, а поступает через кровоток в мозг, где просто подавляет сигналы рецепторов голода.

В результате подопытное животное перестает переедать, отсюда и потеря жира. Но даже если так – это тоже неплохо. Волшебные "таблетки от обжорства" очень пригодились бы людям, особенно тем, у кого чрезмерное употребление еды превратилось из привычки в физиологическую зависимость. Это состояние плохо поддается лечению, реально работающих методов мало, и новый препарат мог бы помочь очень многим.