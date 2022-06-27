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1 час назад

Bloomberg: в дизайнере Apple Риринг-Чекаллы увидели преемника автора iPhone Джони Айва

Газета.Ruиещё 2

Американская компания Apple наняла к себе нового дизайнера Питера Риринг-Чекаллу, который ранее занимал должность главного дизайнера из компании по производству очистителей воздуха Molekule. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.

Новые iPhone могут доверить дизайнеру очистителей воздуха
Фото: Газета.руГазета.ру

«Риринг-Чекалла работал главным дизайнером в Molekule, подражая Джони Айву, у которого была такая же должность в Apple», — отметил он.

Согласно статье, он может стать преемником Айва, автора дизайна смартфона iPhone и других гаджетов Apple.

Например, Чекалла был ведущим дизайнером в компании IDEO, которую Apple также регулярно проверяет в стремлении переманить к себе новых талантливых работников. «Учитывая, что его последней работой было создание как можно более привлекательных алюминиевых очистителей воздуха за $1000, то он может идеально подойти для Apple», — заключил Гурман.

Ранее в сети были опубликованы рендеры наушников и кейса Apple AirPod Pro 2-го поколения. Согласно инсайдеру, основные внешние изменения будут связаны с зарядным кейсом аксессуара.

Главный дизайнер Apple Джони Айв официально покинул компанию в конце 2019 года. Он впервые присоединился к команде Apple в 1992 году, еще до возвращения Стива Джобса в компанию после конфликта с руководством и основания собственной фирмы NeXT. Через четыре года работы в Apple Айв стал главным дизайнером.

Наука и техника,Джони Айв,Марк Гурман,Стив Джобс,Apple,
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