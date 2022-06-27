Новые iPhone могут доверить дизайнеру очистителей воздуха

Американская компания Apple наняла к себе нового дизайнера Питера Риринг-Чекаллу, который ранее занимал должность главного дизайнера из компании по производству очистителей воздуха Molekule. Об этом сообщает журналист агентства Bloomberg Марк Гурман.

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«Риринг-Чекалла работал главным дизайнером в Molekule, подражая Джони Айву, у которого была такая же должность в Apple», — отметил он.

Согласно статье, он может стать преемником Айва, автора дизайна смартфона iPhone и других гаджетов Apple.

Например, Чекалла был ведущим дизайнером в компании IDEO, которую Apple также регулярно проверяет в стремлении переманить к себе новых талантливых работников. «Учитывая, что его последней работой было создание как можно более привлекательных алюминиевых очистителей воздуха за $1000, то он может идеально подойти для Apple», — заключил Гурман.

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