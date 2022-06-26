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19 минут назад

Ученые назвали причину частых смертей людей в день рождения

Lenta.ru

Ученые из НИУ ВШЭ и Национального научного центра наркологии Минздрава РФ назвали причину частых смертей людей в день рождения. Они выяснили, что причиной частых случаев смерти становится алкоголь, сообщила «Газета.Ru».

Установлена причина частых смертей людей в день рождения
Фото: ShutterstockShutterstock

В день рождения люди на 24 процента чаще умирают от алкогольных отравлений, чем в среднем в другие дни, говорится в исследовании.

Умер «старейший мужчина в истории»

Эксперты проанализировали данные 16,77 миллиона умерших в России с 1 января 2011 года по 31 декабря 2019 года и сопоставили даты рождения и смерти. Затем были рассчитаны риски для разных причин смерти.

В ходе исследования стало ясно, что, помимо смертности от алкогольных отравлений, высоко количество смертей от убийств (на 25 процентов выше) и самоубийств (на 9 процентов), а также болезней системы кровообращения, органов дыхания и пищеварения.

Но самым «смертоносным» праздничным днем, по мнению специалистов, является Новый год. Избыточная смертность по разным причинам в первые дни января оказалась выше, чем в день рождения в два-четыре раза.

«Избыточная смертность в дни рождения занимает промежуточное положение между новогодними и остальными праздниками», — уточнили исследователи.

Ранее печальная картина избыточной смертности сформировалась из-за пандемии COVID-19. Татьяна Голикова называла статистику драматичной.

Наука и техника,Татьяна Голикова,Минздрав РФ,ВШЭ,
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