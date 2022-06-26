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21 минуту назад

Три вредителя: что может погубить смартфон на пляже

Майк Габриелян

Смартфон может быстро сломаться, если его использовать на пляже. Устройству вредят вода, песок и солнечные лучи. Об этом рассказал техноблогер Виктор Смирнов, передает радио Sputnik.

Россиянам рассказали о нюансах использования смартфонов на пляже
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Первое и самое главное - со смартфонами нельзя купаться, и снимать ими под водой тоже нельзя», - заявил Смирнов.

Он отметил, что пользователи часто путают влагозащиту и водонепроницаемость.

Россиян предупредили о подорожании смартфонов

Наши обычные телефоны – влагозащищенные, а не водонепроницаемые. Их можно ненадолго погружать под воду, но плавать с ним нельзя. Не поможет даже IP68, стандарт защиты флагманов. На деле это двусторонний скотч внутри гаджета, со временем он потеряет защитные свойства и начнет пропускать воду.

Также смартфону угрожает пляжный песок. Он способен моментально исцарапать дисплей и корпус, подобно наждачной бумаге.

Кроме того телефон не рекомендуется оставлять под прямыми солнечными лучами. В жару аккумулятор может перегреться.

Техноблогер посоветовал применять вакуумный чехол или кейс. Это прозрачная упаковка, которая защищает от влаги и песка. Она стоит недорого, примерно 150 рублей.

Ранее эксперты рассказали, как выбрать новый смартфон за 20 тысяч рублей.

Наука и техника,Виктор Смирнов,
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