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11 часов назад

Космический грузовик Cygnus совершил коррекцию орбиты МКС

ТАССиещё 1

Американский космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman в субботу впервые полноценно и успешно провел операцию по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

Американский Cygnus скорректировал орбиту МКС
Фото: РИА НовостиРИА Новости

В 2018 году Cygnus использовался для коррекции орбиты МКС, однако маневр проводился в тестовом режиме. "В субботу, 25 июня, Cygnus, корабль Northrop Grumman, провел первую ограниченную коррекцию орбиты МКС", - говорится в сообщении.

Маневр по коррекции орбиты занял пять минут и одну секунду, что изменило местоположение станции примерно на 800 м в перигее (ближайшая к Земле точка лунной орбиты) и на 160 м в апогее (самая дальняя от Земли точка лунной орбиты).

Cygnus отделится от станции 28 июня, осуществит вывод на орбиту нескольких сверхмалых спутников CubeSat и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.

Корабль был запущен 19 февраля с помощью ракеты-носителя Antares с космодрома на острове Уоллопс (штат Вирджиния) в Атлантическом океане. В первой ступени носителя были установлены российские двигатели РД-181 разработки НПО "Энергомаш". Cygnus состыковался с МКС 21 февраля, доставив на станцию более 3,7 тонны различных грузов: продовольствие, запчасти и оборудование для научных исследований, в том числе для изучения старения кожи в условиях невесомости и действия лекарств на опухоли, а также новую систему для выращивания растений на орбите.

Наука и техника,НПО "Энергомаш",NASA,
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