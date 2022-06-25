Американский Cygnus скорректировал орбиту МКС

Американский космический корабль Cygnus компании Northrop Grumman в субботу впервые полноценно и успешно провел операцию по коррекции орбиты Международной космической станции (МКС). Об этом сообщило на своем сайте Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

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В 2018 году Cygnus использовался для коррекции орбиты МКС, однако маневр проводился в тестовом режиме. "В субботу, 25 июня, Cygnus, корабль Northrop Grumman, провел первую ограниченную коррекцию орбиты МКС", - говорится в сообщении.

Маневр по коррекции орбиты занял пять минут и одну секунду, что изменило местоположение станции примерно на 800 м в перигее (ближайшая к Земле точка лунной орбиты) и на 160 м в апогее (самая дальняя от Земли точка лунной орбиты).

Cygnus отделится от станции 28 июня, осуществит вывод на орбиту нескольких сверхмалых спутников CubeSat и примерно через две недели сгорит в плотных слоях атмосферы над Тихим океаном.