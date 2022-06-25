Найден самый глубоко затонувший корабль в мире

В Филиппинском море обнаружили самый глубоко затонувший корабль в мире. О находке в своем Twitter -аккаунте рассказал американский предприниматель и исследователь Виктор Весково.

«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров — это самое глубокое место кораблекрушения, когда-либо обнаруженное и исследованное. Маленький эсминец дрался, как линкор», — сообщил Весково.

Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), который также известен как Sammy B, затонул во время битвы в заливе Лейта в Филиппинском море в октябре 1944 года после того, как попал под огонь японской армии. Операцию по поиску судна организовал техасский миллиардер Виктор Весково, который владеет глубоководным аппаратом.