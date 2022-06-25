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2 часа назад

Найден самый глубоко затонувший корабль в мире

Lenta.ru

В Филиппинском море обнаружили самый глубоко затонувший корабль в мире. О находке в своем Twitter-аккаунте рассказал американский предприниматель и исследователь Виктор Весково.

Найден самый глубоко затонувший корабль в мире
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Вместе со специалистом по эхолокации Жереми Моризе я направил подводный аппарат Limiting Factor к обломкам корабля Samuel B. Roberts (DE 413). Они находятся на глубине 6895 метров — это самое глубокое место кораблекрушения, когда-либо обнаруженное и исследованное. Маленький эсминец дрался, как линкор», — сообщил Весково.

Исследователь также поделился другими фотографиями и видео, описав расположение обломков найденного корабля: мачты, носа, кормы и кормовой башни.

Эсминец ВМС США Samuel B. Roberts (DE-413), который также известен как Sammy B, затонул во время битвы в заливе Лейта в Филиппинском море в октябре 1944 года после того, как попал под огонь японской армии. Операцию по поиску судна организовал техасский миллиардер Виктор Весково, который владеет глубоководным аппаратом.

Ранее в июне ученые Университета Южной Миссисипи выяснили, что тип древесины затонувших кораблей служит наиболее важным признаком, формирующим видовой состав бактерий, — также в таких местах наблюдается разнообразие микробных биопленок.

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