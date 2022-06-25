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22 минуты назад

Рассекречены дизайн наушников и зарядного кейса AirPods Pro 2

Газета.Ru

В Сети были опубликованы рендеры наушников и кейса Apple AirPod Pro 2-го поколения. Источником утечки выступает портал 52Audio, который уже не раз показывал достоверные рендеры других наушников Apple задолго до анонса.

Опубликованы первые фото новых наушников Apple
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Согласно просочившимся рендерам, новые наушники AirPods Pro не получат существенных изменений в плане дизайна в сравнении с предшественником.

Тем не менее, основные внешние изменения связаны с зарядным кейсом, на корпусе которого появится динамик, необходимый для поиска наушников. С помощью функции «Локатор» пользователи смогут отправить со смартфона на кейс звуковой сигнал, чтобы было легче найти затерявшийся аксессуар. Также на боковой стороне кейса AirPods Pro 2 появится «ушко» для вставки петли, что было популярно среди производителей мобильных телефонов в 2000-х.

Apple

Сообщается, что грядущие AirPods Pro 2 будут оснащены новым чипом H1, функцией определения частоты сердечных сокращений и отслеживания температуры тела. Некоторые источники также утверждают, что наушники будут заряжаться от провода USB Type-C вместо фирменного Lightning, однако по рендерам это сложно определить.

Презентация наушников Apple AirPods Pro 2 может состояться осенью вместе с анонсом iPhone 14.

Наука и техника,Apple,
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