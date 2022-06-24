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24 минуты назад

NASA опубликовало кадры парада 5 планет

News.ru

Одно из редких астрономических явлений — парад пяти планет — наблюдали жители Земли в ночь на 24 июня. Миллиарды людей сумели запечатлеть, как Меркурий, Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн выстроились в одну дугу на небосклоне, а американское космическое агентство NASA, опубликовало фото парада планет. Снимком поделился сайт Spaceflight.

NASA опубликовало кадры парада 5 планет
Фото: NASA/Global Look PressNASA/Global Look Press

Случайные прохожие, которым посчастливилось в предрассветное время оказаться на улице, и увидеть явление своими глазами, поспешили снять это. В интернете появились десятки снимков и видео с яркими планетами, выстроившимися в ряд.

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Парад планет ярче всего был виден в 3:30 до 04:00 по московскому времени. Венеру, Марс, Юпитер и Сатурн можно было увидеть невооруженным глазом. В следующий раз такая удача подвернется лишь в 2040 году. Большие парады планет с участием 5-6 или всех планет Солнечной системы бывают раз в 18 лет.

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В следующий раз земляне увидят, как в один ряд встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, между последними образуется так называемый лунный серп.

Наука и техника,Технологии,Роскосмос,NASA,
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