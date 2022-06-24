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1 час назад

NASA запретила продавать тараканов, наевшихся лунной пыли

Мария Иванова

Американское космическое агентство NASA потребовало от руководства аукционного дома RR Auction снять с продажи весьма экзотический лот: останки тараканов, которых накормили лунной пылью.

NASA запретила продавать тараканов, наевшихся лунной пыли
Фото: RR AuctionRR Auction

Насекомые были частью эксперимента, который агентство провело сразу после высадки астронавтов на поверхность Луны в 1969 году. Пока вернувшийся из космоса экипаж проходил карантин, исследователи скормили небольшое объем лунной пыли подопытным тараканам, чтобы изучить физиологическое влияние вещества на живые организмы. Когда экипаж вышел из изоляции, тараканов передали профильным специалистам для изучения — на аукцион насекомые попали вместе с щепоткой лунной пыли, извлеченной из их желудков.

Организаторы аукциона предполагали, что лот уйдет с молотка за $400 000. Какое-то время RR Auction отклоняла запросы NASA, но после переговоров компания решила пойти на уступки и передать содержимое лота правительству США.

Наука и техника,NASA,
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