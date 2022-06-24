NASA запретила продавать тараканов, наевшихся лунной пыли

Насекомые были частью эксперимента, который агентство провело сразу после высадки астронавтов на поверхность Луны в 1969 году. Пока вернувшийся из космоса экипаж проходил карантин, исследователи скормили небольшое объем лунной пыли подопытным тараканам, чтобы изучить физиологическое влияние вещества на живые организмы. Когда экипаж вышел из изоляции, тараканов передали профильным специалистам для изучения — на аукцион насекомые попали вместе с щепоткой лунной пыли, извлеченной из их желудков.