Паника на рынке криптовалюты: как изменились цены на топовые видеокарты

Не так давно журналисты различных изданий начали сообщать о панике среди добытчиков криптовалюты: из-за серьезного падения стоимости биткоина многие майнеры начали экстренно распродавать компьютерное железо, чтобы возместить убытки. Стабилизация курсов валюты и кризис на рынке крипты по идее должны сказаться на расценках на видеокарты — мы решили проверить, что изменилось за последние несколько месяцев. Данные приведены на основе статистики агрегатора Hardprice.
Несмотря на то, что GeForce RTX 3050 заявлялась как самая доступная видеокарта последней линейки, на старте продаж в конце января розничные продавцы просили за нее от 35 000 до 50 000 рублей. Сейчас, на фоне кризиса криптовалют и выравнивания курсов, цены действительно стали ниже, но совсем немного. Теперь диапазон стоимости находится в районе от 32 000 до 45 000 рублей. И это при том, что официальная цена от производителя со всеми налогами должна составлять 17 000 рублей.
Рекомендованная розничная цена прошлогодней GeForce RTX 3060 находится на демократичной отметке в 22 000 рублей, но не так давно видеокарта продавалась за совершенно безумные деньги. Из-за экстремальных скачков курса февральская цена в рознице составляла от 70 000 до 100 000 рублей и выше: иными словами, в три или пять раз дороже официальной стоимости. Сейчас же цифры значительно ниже — от 50 000 до 80 000 рублей.
Средняя по старшинству в семействе видеокарта GeForce RTX 3070 должна находиться в продаже где-то за 33 000 рублей, однако реальность куда прозаичнее. Зимой этого года розничная цена устройства колебалась в районе от 90 000 до 110 000 рублей — опять же, в три раза дороже рекомендованной стоимости. Сейчас разрыв между минимальной и максимальной планкой только увеличился: на данный момент в магазинах за нее придется отдать от 70 000 вплоть до 150 000 рублей. Конечно, это при условии, что вы вообще найдете видеокарту на какой-то площадке — товар крайне дефицитный.
Положение среди премиальных видеокарт тоже печальное, пускай и не такое беспросветное, как несколько месяцев назад. Официальная цена GeForce RTX 3080 — приблизительно 47 000 рублей. На старте продаж в РФ магазины запрашивали невероятные суммы от 135 000 до 200 000 рублей и выше в зависимости от производителя. Теперь ситуация чуть спокойнее: после того, как курс валют перестало лихорадить, ценники выровнялись в диапазоне от 90 000 до 170 000. Деньги все еще очень большие, однако цифры заметно ниже.
Наконец, топовая видеокарта линейки — GeForce RTX 3090. Мечта любого геймера и без магазинных наценок должна стоить внушительные 100 000 рублей, но отечественная розница взвинтила цену до совсем не смешных значений. Так, в феврале графический процессор можно было приобрести за 270 000 – 300 000 рублей. В то же время, именно этот GPU упал в цене сильнее всех: сейчас цена устройства в среднем колеблется в диапазоне от 170 000 до 200 000 рублей. Так как производительность этой видеокарты была крайне привлекательной для майнеров криптовалюты, которые сейчас переживают тяжелейший кризис, падение стоимости выглядит вполне закономерным.