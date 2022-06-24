Паника на рынке криптовалюты: как изменились цены на топовые видеокарты

Не так давно журналисты различных изданий начали сообщать о панике среди добытчиков криптовалюты: из-за серьезного падения стоимости биткоина многие майнеры начали экстренно распродавать компьютерное железо, чтобы возместить убытки. Стабилизация курсов валюты и кризис на рынке крипты по идее должны сказаться на расценках на видеокарты — мы решили проверить, что изменилось за последние несколько месяцев. Данные приведены на основе статистики агрегатора Hardprice.

Фото: Nvidia Nvidia

GeForce RTX 3050

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Несмотря на то, что GeForce RTX 3050 заявлялась как самая доступная видеокарта последней линейки, на старте продаж в конце января розничные продавцы просили за нее от 35 000 до 50 000 рублей. Сейчас, на фоне кризиса криптовалют и выравнивания курсов, цены действительно стали ниже, но совсем немного. Теперь диапазон стоимости находится в районе от 32 000 до 45 000 рублей. И это при том, что официальная цена от производителя со всеми налогами должна составлять 17 000 рублей.

GeForce RTX 3060

Рекомендованная розничная цена прошлогодней GeForce RTX 3060 находится на демократичной отметке в 22 000 рублей, но не так давно видеокарта продавалась за совершенно безумные деньги. Из-за экстремальных скачков курса февральская цена в рознице составляла от 70 000 до 100 000 рублей и выше: иными словами, в три или пять раз дороже официальной стоимости. Сейчас же цифры значительно ниже — от 50 000 до 80 000 рублей.

GeForce RTX 3070

Средняя по старшинству в семействе видеокарта GeForce RTX 3070 должна находиться в продаже где-то за 33 000 рублей, однако реальность куда прозаичнее. Зимой этого года розничная цена устройства колебалась в районе от 90 000 до 110 000 рублей — опять же, в три раза дороже рекомендованной стоимости. Сейчас разрыв между минимальной и максимальной планкой только увеличился: на данный момент в магазинах за нее придется отдать от 70 000 вплоть до 150 000 рублей. Конечно, это при условии, что вы вообще найдете видеокарту на какой-то площадке — товар крайне дефицитный.

GeForce RTX 3080

Положение среди премиальных видеокарт тоже печальное, пускай и не такое беспросветное, как несколько месяцев назад. Официальная цена GeForce RTX 3080 — приблизительно 47 000 рублей. На старте продаж в РФ магазины запрашивали невероятные суммы от 135 000 до 200 000 рублей и выше в зависимости от производителя. Теперь ситуация чуть спокойнее: после того, как курс валют перестало лихорадить, ценники выровнялись в диапазоне от 90 000 до 170 000. Деньги все еще очень большие, однако цифры заметно ниже.

GeForce RTX 3090