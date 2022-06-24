Стали известны новые подробности iPhone 15

В 2023 году iPhone 15 получит идентичные iPhone 14 Pro дисплеи, сообщает портал Phone Arena со ссылкой на исследовательскую компанию Omdia. Ранее в утечках сообщалось о том, что смартфоны Apple следующего поколения будет оснащены подэкранными фронтальными камерами.

Фото: РИА Новости РИА Новости

В iPhone 14 Pro, релиз которого запланирован на конец 2022 года, Apple откажется от использования выреза «челки» для Face ID и фронтальной камеры в пользу двух отдельных отверстий под биометрический датчик и камеру. Смартфоны серии iPhone 15, в том числе и начальные модели, получат такие же отверстия вместо скрытых под дисплеем.

В отчете Omdia также отмечается, что Apple будет использовать в iPhone дисплеи с одинаковым размером два года подряд, а подэкранные датчики будут внедрены лишь в линейку iPhone 16.