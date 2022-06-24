В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошел сбой. Неполадки наблюдаются в пятницу при попытке заказа машины в Москве. Об этом пишет ТАСС.
Из-за некорректной работы приложений, в Москве невозможно заказать такси уже как минимум час. В компаниях пока никак не комментируют ситуацию.
При попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются надписи: «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается, а также «Неизвестная ошибка».
Ранее в интернет попали данные клиентов и курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В базе с курьерами от «Яндекса» насчитывалось 700 тысяч строк, от Delivery Club — 520 тысяч. В списках значились фамилии, имена, отчества, телефоны, адреса электронной почты.