В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошел сбой. Неполадки наблюдаются в пятницу при попытке заказа машины в Москве. Об этом пишет ТАСС.

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Из-за некорректной работы приложений, в Москве невозможно заказать такси уже как минимум час. В компаниях пока никак не комментируют ситуацию.

При попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются надписи: «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается, а также «Неизвестная ошибка».