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14 минут назад

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой

Елена Прошина

В работе агрегаторов такси «Яндекс Go» и Uber произошел сбой. Неполадки наблюдаются в пятницу при попытке заказа машины в Москве. Об этом пишет ТАСС.

В работе приложений «Яндекс Go» и Uber произошел сбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Из-за некорректной работы приложений, в Москве невозможно заказать такси уже как минимум час. В компаниях пока никак не комментируют ситуацию.

«Яндекс. Карты» стерли границы между странами

При попытке заказать такси со смартфонов на Android и iOS появляются надписи: «Не удалось завершить операцию», «Возникла ошибка соединения, но поиск такси продолжается, а также «Неизвестная ошибка».

Ранее в интернет попали данные клиентов и курьеров сервисов «Яндекс.Еда» и Delivery Club. В базе с курьерами от «Яндекса» насчитывалось 700 тысяч строк, от Delivery Club — 520 тысяч. В списках значились фамилии, имена, отчества, телефоны, адреса электронной почты.

Наука и техника,Яндекс,
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