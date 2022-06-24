В России расширят производство беспилотников

Разработчик COEX («Коптер Экспресс») продал линейку промышленных квадрокоптеров «Пеликан» разработчику дронопортов Hive (входит в Gaskar Group). Об этом заявили «Коммерсанту» в данных компаниях.

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Сделка предполагает переход прав на конструкторские разработки, производственные линии и команда. Размер сделки не уточняется, однако Hive собирается инвестировать в проект более 100 млн рублей до конца текущего года.

COEX планирует сохранить за собой линейку конструкторов квадрокоптеров «Клевер», которые предназначены для обучения робототехнике.

Промышленные дроны необходимы для контроля за строительством, территориями, производственными объектами.

В настоящее время Hive вместе со своими дронопортами занимается поставками коптеров китайской DJI. Вопрос о приобретении промышленной части бизнеса COEX стал актуальным после того, что DJI решила остановить поставки в Россию, отметил гендиректор Hive Николай Ряшин.

«Наша задача — преобразовать производство из мелкосерийного в серийное», — заявил он, отметив планы к концу года выйти на производство до 100 дронов в месяц.

У компании есть цель модифицировать «Пеликан». Ей удалось еще до закрытия сделки найти нового поставщика аккумуляторов из Казани.

Гендиректор COEX Олег Понфиленок отметил, что на продажи промышленных дронов приходилось лишь около 15% прибыли компании. Основная часть доходов была от продажи продуктов для образовательных учреждений.