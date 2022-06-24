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30 минут назад

Российские чиновники начали отказываться от Zoom и WhatsApp

Елена Прошина

Российские чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, Webex и WhatsApp. Как сообщает «Коммерсантъ», в частности, Минэкономики рекомендовало сотрудникам использовать корпоративный мессенджер от VK и TrueConf.

Чиновники начали отказываться от WhatsApp и Zoom
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Издание ознакомилось с письмом директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова, направленное первому заместителю министра Илье Торосову и другим чиновникам. В нем говорится о недопустимости использования зарубежных мессенджеров и средств видео-конференц-связи.

В самом ведомстве не стали комментировать «детали служебной переписки», добавив, что для общения сотрудников в основном используется корпоративная электронная почта. При этом в Минэкономики работают над внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями.

Напомним, что отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ответственным за выполнение поручения назначили Минцифры, которое рекомендовав использовать разработанный в VK сервис.

Сами разработчики отечественных мессенджеров ожидают роста спроса на свои приложения в несколько раз, однако некоторые участники рынка недовольны тем, что чиновникам прямо рекомендуется переходить именно на TrueConf.

Наука и техника,Илья Торосов,Александр Маслов,Дмитрий Чернышенко,Коммерсант,
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