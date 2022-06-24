Чиновники начали отказываться от WhatsApp и Zoom

Российские чиновники начали исполнять поручение правительства об отказе от использования в служебных коммуникациях зарубежных сервисов Zoom, Webex и WhatsApp. Как сообщает «Коммерсантъ», в частности, Минэкономики рекомендовало сотрудникам использовать корпоративный мессенджер от VK и TrueConf.
Издание ознакомилось с письмом директора департамента цифровой трансформации Минэкономики Александра Маслова, направленное первому заместителю министра Илье Торосову и другим чиновникам. В нем говорится о недопустимости использования зарубежных мессенджеров и средств видео-конференц-связи.
В самом ведомстве не стали комментировать «детали служебной переписки», добавив, что для общения сотрудников в основном используется корпоративная электронная почта. При этом в Минэкономики работают над внедрением отечественного средства обмена мгновенными сообщениями.
Напомним, что отказаться от иностранных мессенджеров для рабочих переписок чиновникам поручил вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Ответственным за выполнение поручения назначили Минцифры, которое рекомендовав использовать разработанный в VK сервис.
Сами разработчики отечественных мессенджеров ожидают роста спроса на свои приложения в несколько раз, однако некоторые участники рынка недовольны тем, что чиновникам прямо рекомендуется переходить именно на TrueConf.