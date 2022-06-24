На Земле найдена новая бактерия размером в 1 см

В журнале Science было опубликовано исследование о недавно обнаруженной бактерии, которая настолько велика, чтобы ее можно увидеть невооруженным глазом. Она напоминает по форме и размеру ресницу.

Микробиологи нашли ее в Гваделупе на Малых Антильских островах.

Видео дня

Латинское название нового вида бактерии — Thiomargarita magnifica. Ее размеры достигают 9000 микрометров, что составляет почти 1 сантиметр в длину. Обычно клетки большинства видов бактерий имеют длину около 2 микрометров, хотя более крупные могут достигать 750 микрометров.

По словам соавтора исследования Жана-Мари Фолланда, морского биолога и ученого из Калифорнийской лаборатории исследований сложных систем и члена Объединенного института генома Министерства энергетики США, эта бактерия может вырасти и до 2 сантиметров в длину.

«Понять, насколько это огромно для бактерии, это то же самое, как если бы мы нашли человека ростом с гору Эверест», — заявил ученый CNN.

На поверхности одной T. magnifica может поместиться более 625 000 бактерий E. coli. (кишечная палочка).

Однако, несмотря на свой размер, бактерия имеет «особенно нетронутую» поверхность, лишенную бактерий, которые живут на поверхности растений и живых животных, согласно исследованию.

Ранее считалось, что бактерии не могут вырасти до размера, видимого невооруженным глазом, из-за того, как они взаимодействуют с окружающей средой и производят энергию.

Но T. magnifica имеет разветвленную сеть мембран, которые могут производить энергию, так что она не полагается только на свою поверхность , чтобы поглощать питательные вещества.

ДНК клетки T. magnifica содержится в небольших связанных с мембраной органеллах, называемых пепинами.

В отличие от большинства бактерий, генетический материал которых свободно плавает внутри их единственной клетки, ДНК клетки T. magnifica содержится в небольших мешочках с мембраной, называемых пепинами.

«Это было очень интересное открытие, которое вызывает много новых вопросов, потому что это не то, что обычно наблюдается у бактерий. На самом деле это характеристика более сложных клеток, по типу тех, которые составляют тела животных или растений», — указал Волланд.