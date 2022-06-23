Дуров опроверг передачу Google данных пользователей Telegram

«Telegram не делится с Google личными данными пользователей вроде имен, телефонов, IP-адресов. Кроме того, Telegram никогда не отправляет какие-либо данные третьим лицам автоматически, без явного на то запроса от пользователей», — заявил Дуров .

Он объяснил, что пользователи премиум-подписки могут отправить запрос на перевод отдельного голосового сообщения в текст, для чего арендуется оборудование Google. Это помогает получить максимально хорошее качество транскрипции, но не отражается на сохранности данных. «Google не может делать с этими обезличенными звуковыми данными ничего, кроме как генерировать на их основе текстовые версии и возвращать обратно», — добавил Дуров.