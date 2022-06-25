Nvidia выпустит бюджетную видеокарту начального уровня

В конце июня Nvidia выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 с 4 ГБ памяти стоимостью 1 тыс. юаней (около 8 тыс. руб.), сообщает портал Videocardz.

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Отмечается, что GTX 1630 уже была разослана розничным сетям по всему миру, и на момент начала продаж запасов будет достаточно для массового рынка. Видеокарта от Nvidia будет стоить дешевле конкурента в лице Intel Arc A380.

Согласно прежним утечкам, новая видеокарта будет оснащена графическим процессором TU117 с 512 ядрами CUDA. TDP составит 75 Вт, что означает, что графический адаптер будет лишен внешнего разъема питания и, вероятно, получит ограниченные возможности разгона. Пропускная способность бюджетной новинки составит 96 ГБ/с.

Ожидается, что анонс видеокарты Nvidia GeForce GTX 1630 состоится 28 июня.