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9 минут назад

Nvidia готовится представить видеокарту стоимостью менее 10 тысяч рублей

Газета.Ruиещё 2

В конце июня Nvidia выпустит видеокарту начального уровня GeForce GTX 1630 с 4 ГБ памяти стоимостью 1 тыс. юаней (около 8 тыс. руб.), сообщает портал Videocardz.

Nvidia выпустит бюджетную видеокарту начального уровня
Фото: ReutersReuters

Отмечается, что GTX 1630 уже была разослана розничным сетям по всему миру, и на момент начала продаж запасов будет достаточно для массового рынка. Видеокарта от Nvidia будет стоить дешевле конкурента в лице Intel Arc A380.

Согласно прежним утечкам, новая видеокарта будет оснащена графическим процессором TU117 с 512 ядрами CUDA. TDP составит 75 Вт, что означает, что графический адаптер будет лишен внешнего разъема питания и, вероятно, получит ограниченные возможности разгона. Пропускная способность бюджетной новинки составит 96 ГБ/с.

Ожидается, что анонс видеокарты Nvidia GeForce GTX 1630 состоится 28 июня.

Ранее «Газета.Ru» рассказывала, что в России майнеры распродают свои видеокарты на Avito на фоне падения стоимости биткоина.

Наука и техника,Intel,
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