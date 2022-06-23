В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
+24° в 
USD 53.36EUR 55.99
Войти в почту
1 час назад

Производитель сетевого оборудования Cisco уходит из России

Чемпионат.comиещё 12

Американский транснациональный производитель сетевого оборудования Cisco объявил об уходе из России. Организация приостановила свою деятельность в нашей стране ещё в начале марта, однако 23 июня приняла решение о полном уходе из РФ и Беларуси.

Cisco уходит из России
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

Мы приняли решение о свертывании бизнеса в России и Беларуси. Мы сосредоточены на том, чтобы к пострадавшим сотрудникам отнеслись с уважением, и чтобы они получили нашу поддержку во время этого перехода.

Компания отметила, что уже связывается с клиентами, партнёрами и поставщиками в России и Беларуси для решения финансовых вопросов, включая возврат средств за услуги и различные соглашения об использовании программного обеспечения.

Ранее об уходе из России заявили многие другие компании, включая Microsoft, Nokia и Siemens.

Наука и техника,Cisco,Siemens,Microsoft,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители