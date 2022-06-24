Xiaomi представила народные флагманы Poco

Poco F3 и Poco X3 GT были двумя лучшими смартфонами бренда среднего класса в 2021 году, предлагая множество возможностей по привлекательной цене. Теперь производитель выпустил преемников – Poco F4 и Poco X4 GT.

Фото: MobiDevices MobiDevices

Poco F4

Видео дня

По сравнению со своим предшественником Poco F4 получил улучшенную камеру и поддержку быстрой зарядки большей мощности. В остальном характеристики остались прежними.

Poco F4 оснастили 6,67-дюймовым OLED-экраном с разрешением 2400×1080 пикселей и частотой обновления 120 Гц. Экран покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5.

За производительность гаджета отвечает SoC Snapdragon 870 в тандеме с 6/8 ГБ ОЗУ LPDDR5 и 128/256 ГБ ПЗУ UFS 3.1, без поддержки карт microSD. Ёмкость аккумулятора составляет 4500 мАч. Поддерживается быстрая зарядка мощностью 67 Вт – от 0% до 100% смартфон зарядится за 38 минут.

Poco F4 получил тройную основную камеру с модулями: главный модуль на 64 Мп (ƒ/1,79);широкоугольный датчик на 8 Мп (ƒ/2,2);макро-объектив на 2 Мп (ƒ/2,4).

Разрешение селфи-камеры составляет 20 Мп. В качестве ОС используется MIUI 13 с Poco Launcher поверх Android 12. Размеры: 163,2×75,95×7,7 мм, вес – 195 грамм. Имеется боковой датчик отпечатков пальцев.

Poco X4 GT

Poco X4 GT получил 6,6-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080×2460 пикселей, частотой обновления от 30 Гц до 144 Гц (семь ступеней) и соотношением сторон 20,5: 9. Экран может отображать 1 миллиард цветов и поддерживает Dolby Vision. Пиковая яркость составляет 650 нит. Дисплей покрыт защитным стеклом Gorilla Glass 5 (у X3 GT было Victus).

За производительность отвечает процессор Dimensity 8100, что обеспечивает довольно приличный прирост мощности по сравнению с Dimensity 1100 у предшественника. Объём ОЗУ LPDDR5 составляет 8 ГБ, объём ПЗУ UFS 3.1 – 128/256 ГБ, без поддержки карт microSD. Ёмкость аккумулятора достигает 5080 мАч. Поддерживается проводная зарядка мощностью 67 Вт. От 0 до 100% аппарат зарядится за 46 минут.

Основная камера тройная:

главный модуль на 64 Мп (ƒ/1,89);широкоугольный датчик на 8 Мп (ƒ/2,2);макро-объектив на 2 Мп (ƒ/2,4).

Разрешение селфи-камеры составляет 20 Мп. В качестве ОС используется MIUI 13 с Poco Launcher поверх Android 12/. Размеры: 163,64×74,29×8,87 мм, вес – 200 грамм. Датчик отпечатков пальцев расположен на боковой грани.

Дата начала продаж, цена

Poco F4 и Poco X4 GT поступят в продажу с 27 июня в некоторых розничных магазинах, включая официальный интернет-магазин Poco.

Цена Poco F4:

6 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ- 399 евро;8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 449 евро.

Цена Poco X4 GT:

8 ГБ ОЗУ и 128 ГБ ПЗУ – 379 евро;8 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ – 429 евро.