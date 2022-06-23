Как перенести фотографии из iPhone на компьютер

Современные смартфоны оснащены вместительными внутренними хранилищами, где можно спокойно хранить тысячи фотографий, музыкальных треков и видеороликов, но многие пользователи все равно предпочитают держать подобные файлы на компьютере. Это касается в том числе и владельцев iPhone — для них мы и написали сегодняшнюю инструкцию о том, как перенести фотографии из памяти телефона на ПК.

Фото: Apple Apple

Как перенести фотографии из памяти iPhone на компьютер через кабель

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Прямое подключение через кабель — самый простой способ перенести фотографии из памяти iPhone на жесткий диск компьютера, для которого не нужно предварительно загружать изображения в Интернет. Для моделей, выпущенных в 2012 году и позже, понадобится специальный провод Lightning, причем Apple настоятельно рекомендует использовать только сертифицированные кабели (MFi). Они могут быть дороже аналогов, но гарантируют, что передача файлов пройдет без проблем.

Для импорта изображений из памяти iPhone на Mac подойдут две стандартные программы — Image Capture и Photos. Первая позволяет выбрать конкретную папку и жесткий диск, где будут храниться фотографии: это удобно, если вы хотите организовать коллекцию на свой вкус. Тем временем, вторая программа назначает хранилище автоматически, но разрешает немного подретушировать изображения перед тем, как сохранять их.

Если вы пользуетесь компьютером на базе Windows, то процедура еще проще — можно открыть память iPhone через проводник и скопировать фотографии куда вам нужно.

Что делать, если компьютер не видит подключенный iPhone

Если вы подключили iPhone к компьютеру, но операционная система не распознает устройство, попробуйте следующие действия.

Проверьте, что телефон включен, разблокирован и показывает домашний экран.

Когда вы подключите iPhone через кабель, на экране смартфона должно появиться системное сообщение с вопросом, доверяете ли вы данному компьютеру. Подтвердите операцию, чтобы предоставить компьютеру доступ к памяти телефона.

Вытащите и вновь вставьте оба конца кабеля в соответствующие порты — проверьте, плотно ли они сидят в своих разъемах.

Проверьте порты компьютера, смартфона и самого кабеля на предмет грязи.

Попробуйте подключить iPhone к другому USB-порту компьютера.

Попробуйте подключить iPhone другим кабелем, если у вас есть запасной.

Убедитесь, что прошивка телефона и операционная система компьютера обновлены до последней версии.

Если ни один из методов выше не помогает, изучите рекомендации производителя на официальном сайте Apple — там есть несколько других вариантов.

Как синхронизировать фотографии из памяти iPhone через «Фото iCloud»

Приложение «Фото iCloud» позволяет синхронизировать фотографии между памятью iPhone и компьютерами. Это удобно, если вы хотите скопировать сразу все изображения на смартфоне, но имейте ввиду, что программа не разрешает выбрать единичные фотографии — она либо копирует вообще все, либо ничего. Впрочем, если на вашем компьютере достаточно свободного места, данный способ избавит вас от необходимости переносить фото через прямое подключение. Если iPhone подключен к Интернету через Wi-Fi, изображения можно быстро подгрузить в облако, после чего «Фото iCloud» автоматически скопирует их на ПК.

На Mac-компьютерах вам не придется ничего устанавливать: приложение встраивается в технику Apple по умолчанию — вам понадобится лишь включить его. Откройте системные настройки Mac, перейдите в меню Apple ID, нажмите на вкладку iCloud и убедитесь, что синхронизация фото включена. На iPhone для этого нужно зайти в «Настройки», нажать на ваше имя пользователя и открыть плашку iCloud.

На всякий случай предупреждаем, что бесплатная версия iCloud предлагает 5 ГБ облачного хранилища, которые могут быстро забиться, если вы начнете загружать фото и видео в высоком разрешении (ProRAW / ProRes).

На Windows вам понадобится скачать приложение iCloud: это можно сделать в цифровом магазине Microsoft. После установки программы войдите в учетную запись Apple ID и готово — фотографии синхронизируются точно так же, как на Mac.

Как перенести фотографии из памяти iPhone на компьютер через хранилище iCloud

Фотографии также можно скопировать из памяти iPhone через стандартное хранилище iCloud. Преимущество этого метода заключается в том, что, в отличие от автоматической синхронизации при помощи «Фото iCloud», вы сможете выбрать конкретные изображения и сэкономить свободное место на облаке.

Откройте приложение «Фото» на iPhone и выберите изображения, которые вы хотите загрузить на облако. Затем нажмите «Поделиться» — «Сохранить в файлы». Когда смартфон попросит выбрать папку для сохранения файлов, выберите iCloud. Готово, фотографии загружены в хранилище. Теперь остается лишь скопировать их на компьютер.

На Mac для этого нужно включить функцию iCloud Drive: откройте системные настройки Mac, перейдите в меню Apple ID и нажмите на вкладку iCloud — пункт iCloud Drive должен быть включен. После этого в любом окне поиска появится ярлык, открывающий ваше облачное хранилище.