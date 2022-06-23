Сейчас почти каждый мессенджер предлагает пользоваться стикерами или смайликами, но гифки все еще остаются в ходу — просто не все знают, как ими пользоваться и пополнять коллекцию. Мы подготовили краткую инструкцию о том, как сохранять гифки в Telegram на ПК и смартфонах.

Фото: Telegram Telegram

Как сохранить gif-анимацию из Telegram на ПК

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На компьютерной версии Telegram сохранить гифку можно несколькими способами. Самый простой — это пересылка нужного сообщения в «Избранное», где оно не потеряется. При необходимости вы сможете отправлять анимацию из сохраненных сообщений в другие чаты.

Если вы хотите вынести конкретную гифку в меню стикеров для быстрого доступа, сделайте следующее.

Откройте чат, где содержится нужная вам гифка.

Кликните на сообщение правой клавишей мыши и выберите опцию «Сохранить GIF».

Скриншот Сохраненную таким образом анимацию можно найти в меню стикеров под вкладкой GIF.

Скриншот

Если вы хотите скачать гифку на компьютер в качестве файла, процедура практически та же самая.

Откройте чат, где содержится нужная вам гифка.

Кликните на сообщение правой клавишей мыши и выберите опцию «Сохранить как»

Скриншот Выберите папку для загрузки файла.

Telegram сохраняет гифки в формате mpeg4, поэтому если вы хотите использовать скачанный файл в других приложениях, возможно, его придется пережать в другой формат. Для этого воспользуйтесь специальным конвертером: например, онлайн-инструментом Adobe.

Как сохранить gif-анимацию из Telegram на Android

Если вы хотите вынести конкретную гифку в меню стикеров для быстрого доступа, сделайте следующее.

Откройте чат, где содержится нужная вам гифка.

Нажмите на опции сообщения и выберите опцию «Сохранить в свои GIF».

Скриншот Сохраненную таким образом анимацию можно найти в меню стикеров под вкладкой GIF — на мобильной версии она расположена в нижней части меню.

Скриншот

Если вы хотите скачать гифку на телефон в качестве файла, процедура практически та же самая.

Откройте чат, где содержится нужная вам гифка.

Нажмите на опции сообщения и выберите опцию «Сохранить в загрузки».