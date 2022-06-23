«С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — заявили в Минцифры.