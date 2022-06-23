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21 минуту назад

Минцифры назвало виновника мощной DDoS-атаки на «Госуслуги»

Елена Прошина

На портал «Госуслуги» обрушились DDoS-атаки с Украины. Как сообщает пресс-служба Минцифры России, в пиковые моменты нагрузка составляла до 340 тысяч запросов в секунду.

Призывы к атаке в украинских Telegram-каналах начали распространяться около 9:30 мск. Украинская сторона объявила своей приоритетной целью парализацию предоставления социально значимых услуг россиянам и опубликовала более 50 IP-адресов.

«С этого момента портал фиксирует почти десятикратный рост нагрузки. В пиковые моменты она составляла до 340 тысяч запросов в секунду. Атаки ведутся не только на портал Госуслуг, но и на мобильное приложение, платежную систему, а также системы жизнеобеспечения инфраструктуры электронного правительства России», — заявили в Минцифры.

Подчеркивается, что системы безопасности и управления инфраструктурой работают в штатном режиме, а данные пользователей защищены от кражи. Проникновений злоумышленников в инфраструктуру электронного правительства не зафиксировано. Для отражения атаки мобилизованы все профильные подразделения "Ростелекома".

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