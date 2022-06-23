Самые страшные извержения вулканов в истории человечества

Науке известны извержения вулканов, произошедшие на Земле более сотни миллионов лет назад, когда человечество еще не появилось на планете. По силе взрывов и объему выброшенных газов и лавы эти катастрофы не сопоставимы с той вулканической активностью, которую уже могли наблюдать люди. Извержения исторического периода были значительно слабее. Однако нам сложно назвать их "незначительными". Активность Везувия в 79 году привела к уничтожению трех городов и смерти двух тысяч римлян. Извержение вулкана Пинатубо в 1991-м разрушило две американские военные базы и стало причиной гибели почти 900 жителей. Мы составили список наиболее мощных извержений вулканов в истории человечества.

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Везувий (Рим), 79 год

Вулкан Везувий высотой 1281 м расположен к 15 км от Неаполя, и на данный момент он является действующим. За сотни тысяч лет своего существования Везувий извергался более 50 раз, а самая известная катастрофа произошла в 79 году нашей эры. Тогда извержение стало причиной гибели римских городов Помпеи, Стабии и Геркуланум. Жертвами стихийного бедствия стали две тысячи человек. В дошедших до наших дней воспоминаниях очевидцев говорится, что вулканическая пыль "разлилась по земле", как во время наводнения, и города оказались окутаны "тьмой", напоминает издание "Хайтек".

В 1827 году на раскопках Помпей побывал русский художник Карл Брюллов. Тогда у него появилась идея написать большую картину, рассказывающую о древней катастрофе. После шести лет работы Брюллов завершил полотно, получившее название "Последний день Помпеи". Сейчас эта картина площадью 456,5 × 651 см хранится в Государственном Русской музее в Санкт-Петербурге.

Лаки (Исландия), 1783-1784 годы

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Находящийся на юге Исландии вулкан Лаки в настоящее время представляет собой цепь из более чем 100 кратеров высотой до 818 м. Жители северного острова издревле привыкли к небольшим землетрясениям и незначительной вулканической активности, но извержение Лаки, которое началось 8 июня 1783 года, стало невиданной до тех времен катастрофой. Лава, которая выбрасывалась из кратеров в течение последующих восьми месяцев, разлилась на площади 2500 квадратных километров. Раскаленная масса уничтожала города и села.

Люди и животные пострадали преимущественно от последствий извержения вулкана. Вредные вещества из кратеров, попавшие в воздух и воду, отравили более половины поголовья домашнего скота всей Исландии, после чего начался голод, который унес жизни около 10 тысяч человек (10% населения страны).

Пострадали и жители других европейских государств. Вулканические газы попали в Гольфстрим и добрались до Британии, где из-за этих ядов погибли люди. Последствием выброса вредных веществ стало также изменение климата, которое наблюдалось в том числе в Америке и Японии. Там начались засухи, наводнения и экстремально холодные зимы.

Тамбора (Индонезия), 1815 год

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Действующий стратовулкан Тамбора находится на индонезийском острове Сумбава. Его высота составляет 2850 метров. Активность вулкана Тамбора достигла своего пика в апреле 1815 года, когда в ходе извержения из кратера было выброшено 150—180 кубических километров материала. Взрывы разрушили верхушку вулкана и вызвали сход пирокластических потоков, которые уничтожили населенные пункты у подножия горы. Вулканический пепел переместился к другим островам и выпал на Яве и Борнео. Из-за колебания земной поверхности началось цунами, жертвами которого стали около 10 тысяч человек. Позже еще около 80 тысяч жителей близлежащих островов умерли от болезней и голода, вызванных климатическими изменениями и гибелью урожая.

По оценкам ученых, в ближайшие 50 лет извержение вулкана Тамбора может произойти вновь. Вероятность этого события составляет от 10%.

Кракатау (Индонезия), 1883 год

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В конце XIX века на Малайском архипелаге произошло другое мощное извержение. Вулкан Кракатау, который тогда располагался на отдельном острове между Явой и Суматрой, в 1883 году взорвался и разрушился на три части. Двухкилометровый конус вулкана в ходе извержения развалился. Сила того взрыва оценивается в 100-200 мегатонн в тротиловом эквиваленте, что в 10 тысяч раз мощнее взрыва атомной бомбы в Хиросиме.

Горные породы и пепел, выброшенные из кратера, разлетелись на территории в 800 тысяч квадратных километров. Цунами высотой до 20 метров убило 36 тысяч человек на соседних островах.

На месте прежнего Кракатау после катастрофы образовалось три разных острова — Раката, Сертунг и Раката-Кечил.

Новарупта (Аляска), 1912 год

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На юге Аляски в районе вулкана Катмай 6 июня 1912 года началось извержение, которое привело к образованию Долины Десяти тысяч дымов и нового вулкана Новарупта. Столб пепла поднялся на 20 километров, а звук взрыва был слышен на расстоянии 1200 километров. Катастрофа сопровождалась сходом пирокластических потоков. Объем выброшенного пепла составил 11 кубических километров. Эти частицы летали в атмосфере еще год после извержения. Раскаленные массы уничтожили болота и реки.

В настоящее время высота вулкана Новорупта составляет 841 метр, диаметр кратера — 3500 метров.

Долина Десяти тысяч дымов представляет собой территорию в 100 квадратных километров, засыпанную пеплом в результате извержения 1912 года. На ее месте когда-то находились сосновые леса, река и родники.

Гора Сент-Хеленс (США), 1980 год

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Сент-Хеленс — один из самых активных вулканов на территории Соединенных Штатов. Эта гора абсолютной высотой 2549 метров расположена в штате Вашингтон в 154 километрах от Сиэтла.

Последствием извержения Сент-Хеленс, произошедшего 18 мая 1980 года, стала смерть 57 человек. Сошедший со склона гигантский оползень открыл путь лаве и горячим газам, а из конуса в вертикальном направлении стал извергаться поток пепла. В населенном пункте, находящемся в 400 километрах от вулкана, видимость в светлое время суток составляла лишь три метра. В результате катастрофы выгорела поверхность земли площадью 600 квадратных километров. Это привело к падежу оленей, лосей, медведей, мелких млекопитающих и птиц.

Пинатубо (Филиппины), 1991 год

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О вулкане Пинатубо, находящемся на острове Лусон в Филиппинах, к моменту его извержения в 1991 году почти забыли. До этого он бездействовал сотни лет и покрылся джунглями. Однако в марте 1991-го на северо-западной стороне горы произошла серия подземных толчков, а 12 июня там началось первое извержение. Самый мощный выброс вулканических масс произошел тремя днями позднее, однако происходящее было сложно наблюдать из-за тайфуна. На снимках со спутников было видно пепельное облако в форме зонта высотой 34 километра и диаметром 400 километров.

Раскаленные потоки из жерла залили 400 квадратных километров поверхности. В атмосферу попало 17 миллионов тонн диоксида серы.