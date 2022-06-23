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27 минут назад

Жители России 24 июня увидят уникальный парад планет

Вечерняя Москва

В ночь на 24 июня в небе состоится редкое астрономическое событие — парад планет. Сразу семь звездных тел Солнечной системы выстроятся в один ряд.

Жители России увидят уникальный парад планет
Фото: pxhere.compxhere.com

Жители Московского региона, Нижнего Новгорода, Екатеринбурга, Казани, Омска, Красноярска и Новосибирска смогут увидеть астрономическое явление с 2:30 утра. Однако на фоне зари Меркурий не будет заметен.

Помимо этого, идеальные условия для просмотра парада будут у жителей южных регионов России и республик Донбасса. Они смогут полюбоваться им с 3:30 до 4:00 утра.

Событие примечательно явлением серпа Луны, который будет сиять над Марсом и Венерой. Следующее небесное шоу подобного масштаба ожидается через 18 лет — 8 сентября 2040 года. Тогда в одну шеренгу встанут Марс, Юпитер, Меркурий, Венера и Сатурн, передают «Известия».

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До этого астрологи предупредили о неприятностях, которые может принести парад планет 24 июня. Они утверждают, что небесное явление может отразиться на взаимоотношениях и профессиональной деятельности. В этот день возможны разводы, скандалы, расставания, но также и начало любовной связи.

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