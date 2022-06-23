Как разблокировать телефон, если забыл пароль

Забытый пароль от смартфона часто создает проблемы на ровном месте: иногда даже такие важные вещи напрочь вылетают из головы. Впрочем, даже если вы забыли пароль, бить тревогу еще рано — есть несколько методов, которые помогут снять блокировку экрана без обращения к специалистам. Сейчас мы о них расскажем.
Данный способ подойдет только для старых смартфонов на базе ранних версий Android, но его стоит попробовать, даже если вы не помните, какую версию операционной системы использует ваш телефон.
Если вы забыли пароль от нужного аккаунта Google, то предварительно восстановите его через специальную страницу — для этого необходимо ввести хотя бы адрес почты.
Многие популярные бренды (например, Samsung, Xiaomi или OnePlus) поддерживают удаленный доступ к телефонам своего производства не только через Google, но и через собственные облачные сервисы. Они позволяют скопировать данные, найти смартфон на карте, синхронизировать контакты — иногда их также можно использовать для сброса пароля. Но для этого должны выполняться два условия.
Проверить, поддерживает ли ваше устройство подобные сервисы, можно на официальном сайте производителя или в руководстве пользователя.
Если сброс пароля через Google работает на старых телефонах, то этот способ подойдет для современных моделей. Почти каждый актуальный смартфон оснащен т.н. функцией Smart Lock — она автоматически снимает блокировку экрана при определенных условиях. Например, когда к телефону подключается одно из доверенных Bluetooth-устройств, или владелец устройства берет его в руки.
Опять же, данный метод не поможет снять блокировку экрана, если функция Smart Lock не была настроена заранее. Рекомендуем подумать об этом на будущее — параметры можно найти в меню «Безопасность».
Android-смартфоны поддерживают функцию дистанционного форматирования через специальный сервис Google. Все данные, хранящиеся в памяти устройства, будут потеряны, но эта процедура также сбросит пароль блокировки экрана. Если вы регулярно синхронизировали содержимое смартфона с облачным-хранилищем, позднее его можно будет без труда восстановить через резервные копии. Но здесь вновь необходимо выполнить ряд условий.
Если все три требования выполнены, то дальнейшие ваши дальнейшие шаги выглядят следующем образом.
Если вы забыли пароль, но ни один из методов выше не помог разблокировать экран, проблему можно решить при помощи сброса устройства до заводских настроек. Вы потеряете всю хранящуюся на смартфоне информацию, зато гарантированно снимите блокировку.
Перед тем, как начинать процедуру, рекомендуем поискать в Интернете подробную инструкцию о том, как войти в режим восстановления на смартфоне вашего бренда. Некоторые производители запирают эту функцию за строго определенной комбинацией клавиш или операций.
Если вы все сделали правильно, телефон начнет откат настроек — процесс может занять несколько минут. После перезагрузки устройство может потребовать данные учетной записи Google, но экран не будет заблокирован.
К сожалению, если вы забыли пароль от iPhone, то решить проблему можно лишь одним способом — откатом до заводских настроек. Как и на Android-смартфонах, эта процедура полностью отформатирует устройство, включая удаление кода-пароля, фотографий, приложений и другого контента. Потерянные данные можно будет восстановить через iCloud.
Для сброса настроек необходимо подсоединить выключенный телефон к компьютеру, на котором установлена программа iTunes (Windows) или Finder (macOS). Нажатие определенной комбинации клавиш переведет устройство в режим восстановления — далее вам останется лишь следовать инструкциям на экране компьютера.
Пошаговое руководство по сбросу заводских настроек iPhone можно изучить на официальном сайте Apple.