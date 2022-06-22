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47 минут назад

Турецкий беспилотник Akinci установил новый рекорд

Елена Прошина

Беспилотный летательный аппарат Akinci установил новый рекорд среди турецких беспилотников. Соответствующе видео опубликовала в своем Twitter-аккаунте компания Baykar.

Турецкий беспилотник Akinci установил новый рекорд
Фото: WikipediaWikipedia

Отмечается, что беспилотник смог достичь высоты в 13,7 километров, пролетев 20 часов 23 минуты. Прошлый рекорд Akinci составлял 11,6 километра и 25 часов 46 минут. Он был поставлен в июле 2021 года.

Турецкий беспилотник Akinci S-1 оснащают бомбами HGK-84

Тогда же Анкара поставила свои беспилотники Украине, где их использовали с целью разведки и патрулирования, в том числе над Черным морем. На днях глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что власти страны сейчас подходят к поставкам оружия на Украину с большой осторожностью. Подобное положение дел он объяснил желанием Турции посадить Россию и Украину за стол переговоров. При этом отвечать на вопросы о дальнейших поставках беспилотников Bayraktar он отказался. Не комментируют этот момент и украинские должностные лица.

Наука и техника,Исмаил Демир,
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