Турецкий беспилотник Akinci установил новый рекорд

Беспилотный летательный аппарат Akinci установил новый рекорд среди турецких беспилотников. Соответствующе видео опубликовала в своем Twitter-аккаунте компания Baykar.
Отмечается, что беспилотник смог достичь высоты в 13,7 километров, пролетев 20 часов 23 минуты. Прошлый рекорд Akinci составлял 11,6 километра и 25 часов 46 минут. Он был поставлен в июле 2021 года.
Тогда же Анкара поставила свои беспилотники Украине, где их использовали с целью разведки и патрулирования, в том числе над Черным морем. На днях глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что власти страны сейчас подходят к поставкам оружия на Украину с большой осторожностью. Подобное положение дел он объяснил желанием Турции посадить Россию и Украину за стол переговоров. При этом отвечать на вопросы о дальнейших поставках беспилотников Bayraktar он отказался. Не комментируют этот момент и украинские должностные лица.