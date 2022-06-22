Турецкий беспилотник Akinci установил новый рекорд

Тогда же Анкара поставила свои беспилотники Украине, где их использовали с целью разведки и патрулирования, в том числе над Черным морем. На днях глава управления оборонной промышленности администрации турецкого президента Исмаил Демир заявил, что власти страны сейчас подходят к поставкам оружия на Украину с большой осторожностью. Подобное положение дел он объяснил желанием Турции посадить Россию и Украину за стол переговоров. При этом отвечать на вопросы о дальнейших поставках беспилотников Bayraktar он отказался. Не комментируют этот момент и украинские должностные лица.