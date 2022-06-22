К Земле приближается комета с огромным пылевым хвостом

Комета, размером с астероид Чиксулуб, падение которого вызвало вымирание динозавров, пролетит рядом с Землей в июле 2022 года. Наблюдать за объектом сможет любой, имеющий телескоп, сообщает сайт EarthSky.
Комета с названием C/2017 K2 впервые была обнаружена в 2017 году на расстоянии в 24 млрд километров от Солнца расположенным в обсерватории на Гавайях телескопом Pan-STARRS. Позже в том же году небесное тело зафиксировал и телескоп «Хаббл». На тот момент комета имела пылевой хвост шириной в 124 тыс. километров, что практически соответствует размерам Юпитера.
Ближайшей точки к Земле комета достигнет 14 июля, ученые советуют искать ее у шарового скопления M 9 (также называемое Messier 9 или NGC 6333).
Ранее японские астрономы зафиксировали яркую вспышку на поверхности Юпитера, событие произошло 15 октября 2021 года. Исследования показали, что вспышка вызвана столкновением с космическим объектом. В результате произошло высвобождение энергии, равной двум мегатоннам в тротиловом эквиваленте – примерно как при падении Тунгусского метеорита.