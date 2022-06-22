Илона Маска собрались засудить из-за массовых увольнений

Двое бывших сотрудников Tesla подали на компанию Илона Маска в суд из-за массовых увольнений. Они обвиняют работодателя в том, что он якобы нарушил федеральное законодательство, не уведомив их о сокращениях заранее, пишет Business Insider.

Фото: Reuters Reuters

2 июня Маск разослал руководителям внутреннее электронное письмо, в котором заявил, что у него «очень плохое предчувствие» по поводу экономики. Бизнесмен предупредил, что собирается уволить около 10 процентов персонала. Джон Линч сказал, что он был уведомлен о своем немедленном увольнении 10 июня. Дакстон Хартсфилд был проинформирован об этом 15 июня и лишился должности в тот же день.

В иске они утверждают, что по меньшей мере 500 их коллег в Неваде потеряли работу примерно в то же время. Согласно закону, работодатель должен уведомить сотрудников не менее чем за 60 календарных дней, прежде чем увольнять 50 или более рабочих на одном и том же объекте. Tesla не представила обоснования для сокращений без предварительного уведомления, говорится в судебном документе. Линч и Хартсфилд требуют выплаты заработной платы и пособий за 60 дней.

«Это шокирует, что Tesla просто грубо нарушила федеральный закон о труде, уволив такое количество рабочих без необходимого уведомления», — заявил бостонский юрист Шеннон Лисс-Риордан, представляющий рабочих.

В конце 2021 года в Tesla работало около 100 000 человек по всему миру.