Дуров рассказал, сколько ему нужно премиум-пользователей, чтобы Telegram не закрылся

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что для поддержания работы сервиса будет достаточно оформления платной подписки около 3% пользователей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей», — написал Дуров.

Telegram выпустил платную подписку Telegram Premium в новом обновлении для смартфонов на iOS. Таким пользователям станут доступны в том числе скачивание файлов на максимальной скорости, до 1 тыс. подписок на каналы вместо 500, до 20 папок с чатами и возможность закрепить до десяти чатов в одной папке.