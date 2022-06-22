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43 минуты назад

Павел Дуров: до 3% премиум-подписок в Telegram помогут покрыть расходы сервиса

Газета.Ruиещё 1

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров заявил, что для поддержания работы сервиса будет достаточно оформления платной подписки около 3% пользователей. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Дуров рассказал, сколько ему нужно премиум-пользователей, чтобы Telegram не закрылся
Фото: Газета.руГазета.ру

«Прелесть Telegram Premium заключается в том, что если всего 2,5-3% наших пользователей подпишутся на эту подписку, Telegram покроет свои расходы исключительно за счет пользователей», — написал Дуров.

Ранее бывший пресс-секретарь «ВКонтакте» Георгий Лобушкин сообщил о возможности сэкономить с помощью специального бота.

Telegram выпустил платную подписку Telegram Premium в новом обновлении для смартфонов на iOS. Таким пользователям станут доступны в том числе скачивание файлов на максимальной скорости, до 1 тыс. подписок на каналы вместо 500, до 20 папок с чатами и возможность закрепить до десяти чатов в одной папке.

Наука и техника,Георгий Лобушкин,Павел Дуров,
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