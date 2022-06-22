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51 минуту назад

Рогозин заявил о резком росте двигателестроения в Роскосмосе

ТАСС

Объем производства двигателей на предприятиях Роскосмоса резко вырос, в том числе благодаря работе по направлению авиационных двигателей. Об этом сообщил ТАСС гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин.

Рогозин заявил о резком росте двигателестроения в Роскосмосе
Фото: РоскосмосРоскосмос

"Растет сильно двигателестроение. С одной стороны, мы прекратили поставки двигателей в США, здесь упал объем заказов и работы. С другой - мы сейчас подхватили тематику авиационных двигателей и работаем по ПД-8, ПД-14, ПС-90 и по реверсам для самолетов", - сказал Рогозин.

По словам главы Роскосмоса, также у госкорпорации есть предзаказы по энергооборудованию, ведутся испытания первого флота гидроразрыва пласта. В рамках диверсификации предприятия Роскосмоса наладили производство камер для недоношенных младенцев, дефибрилляторов, мобильных установок ИВЛ, которые сейчас пользуются спросом у заказчиков.

Ранее директор центра диверсификации Роскосмоса Виталий Шевцов сообщил в эфире канала "Роскосмос ТВ" сообщил о планах госкорпорации создать единое предприятие, специализирующееся на разработке технологий медицинского назначения.

Наука и техника,Дмитрий Рогозин,Роскосмос,
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