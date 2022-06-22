Рогозин заявил о резком росте двигателестроения в Роскосмосе

"Растет сильно двигателестроение. С одной стороны, мы прекратили поставки двигателей в США, здесь упал объем заказов и работы. С другой - мы сейчас подхватили тематику авиационных двигателей и работаем по ПД-8, ПД-14, ПС-90 и по реверсам для самолетов", - сказал Рогозин.