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33 минуты назад

Пять загадок истории, которые никому не удалось разгадать

Мария Иванова

Как известно, история — неточная наука. На многие ее вопросы окончательного ответа нет. Несмотря на старания археологов и других специалистов, многие исторические загадки, возможно, навсегда останутся неразгаданными. Мы собрали несколько известных головоломок истории, над которыми до сих пор бьются лучшие умы.

Пять загадок истории, которые никому не удалось разгадать
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Существовал ли король Артур

ТАСС

Один из вопросов, который так и остается неразрешенным — существовал ли в действительности король Артур — легендарный правитель бриттов V-VI веков и предводитель рыцарей Круглого стола. Многие исследователи полагают, что Артур, традиционно фигурирующий в старинных рыцарских романах, на самом деле лишь миф. По мнению ученых, этот король не существовал как отдельная личность, а имя Артура было приписано кому-то из средневековых европейских вождей.

Главной заслугой, якобы принадлежащей Артуру, считается военная победа над саксами, захватившими Британию. Враждебное племя прибыло на остров с материка и стало завоевывать кельтские земли, однако в VI веке продвижение саксов на запад приостановилось. Ряд исследователей считают, что это было связано именно с военными успехами Артура.

Другой аргумент в пользу существования этого короля — так называемая могила Артура. В 1191 году при ремонте аббатства в одном из древнейших городов Англии Гластонбери было обнаружено захоронение мужчины и женщины, на котором якобы было высечено имя правителя Артура. Предполагалось, что это захоронение легендарного короля и его жены. К могиле началось паломничество, однако при разгоне монастыря в 1539 году постройки были разрушены, и могила тоже не сохранилась.

Еще одно реальное место, связанное с Артуром — замок Тинтагель, где якобы жил легендарный правитель. В настоящее время на месте Тинтагеля находятся руины. Археологи нашли там камень с надписью, в которой, как полагают эксперты, упоминается имя Артура. Считается, что некоторые буквы не сохранились и полная версия фразы звучит так: "Артугну воздвиг этот камень в память своего праотца Коля". Король Коль — еще один полумифический правитель Британии периода Раннего Средневековья.

Где находится могила Чингисхана

РИА Новости

Основатель Монгольской империи Чингисхан скончался в 1227 году. По одной из версий, причиной смерти стало падение с лошади, после которого правитель еще долго болел. Чингисхан умер во время осады Чжунсина — столицы Тангутского царства, и его тело было доставлено в Монголию.

Место захоронения великого завоевателя до сих пор не установлено. В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая находится Мавзолей Чингисхана, однако это не настоящее захоронение, а лишь кенотаф — памятник, имеющий символическое значение.

По предположению некоторых историков, правитель был похоронен недалеко от места своего рождения, вблизи реки Онон, которая протекает по территории современной Монголии и Забайкальского края России. Согласно одним преданиям, над могилой проложили русло реки, чтобы скрыть место захоронения. По другим мифам, в месте погребения прогнали табуны лошадей и посадили там деревья.

В соответствии с другой версией, по прибытии в Монголию гроб Чингисхана был уже пуст. Еще один летописец утверждал, что завоеватель был погребен на Бурхан-Халдуне — священной горе, фигурирующей в монгольских мифах, и т. д.

Существует слухи о существовании неких ключей к могиле Чингисхана, которые якобы позволяют найти место захоронения, а также о проклятии гробницы, из-за которого погибли двое французских археологов.

Кто такой Человек в железной маске

Wikipedia Commons

Легендарный Человек в железной маске, известный российским читателям по роману Александра Дюма "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя", существовал на самом деле, однако кем он был — доподлинно не известно. По сюжету книги Дюма, под маской скрывался брат-близнец Людовика XIV. Первоначально такую версию в 1771 году выдвинул писатель и философ Вольтер в одном из своих сочинений. По мнению Вольтера, заключенный носил маску из железа, хотя более распространена версия, что его лицо было закрыто бархатом.

В целом известно, что в нескольких французских тюрьмах, включая Бастилию, содержался узник под номером 64489001, арестованный в 1669 или 1670 году. Человек в маске умер в неволе в 1703 году и был похоронен под именем Marchioly.

По одной из версий, под маской скрывали Эсташа Доже — участника нескольких политических скандалов конца XVII века, но это объяснение считается неубедительным.

Историк Хью Росс Уильямсон полагал, что Человеком в маске был не брат, а настоящий отец Людовика XIV (есть мнение, что король-солнце на самом деле не был сыном Людовика XIII, который не общался со своей супругой Анной Австрийской в течение 14 лет).

Существует ли Святой Грааль

Wikipedia Commons

Еще один вопрос, остающийся без ответа — существовал ли когда-либо Святой Грааль, и если да, то где он может (мог) находиться. В средневековых французских легендах под словом Грааль упоминается чаша, из которой Христос пил вино на Тайной вечере и в которую потом была собрана кровь, лившая из ран Спасителя, когда он мучился на кресте. Поисками этой реликвии безуспешно занимались рыцари Круглого стола.

По преданию Грааль вместе с копьем, пронзившим тело Христа, был привезен в Британию Иосифом Аримафейским — иудейским старейшиной, в гробнице которого был похоронен Спаситель. Считается, что испивший из этой чаши получает вечную жизнь и прощение грехов.

Есть самые разные версии относительно того, где находится Грааль. Согласно одной из них, реликвию нужно искать в Турине. Перед храмом Великой Богоматери в этом городе стоят две скульптуры — Религия и Вера, и вторая из них держит в левой руке чашу. В путеводителях по Турину утверждается, что взгляд статуи указывает направление, в котором нужно вести поиски Грааля.

Существует также мнение, что Святой Грааль — не что иное как, антиохийский потир — серебряная чаша, найденная в 1910 году на территории современной Турции.

В средневековых романах говорится, что Грааль — это вообще не чаша, а камень или какая-то другая драгоценная реликвия.

Где спрятано золото Третьего рейха

РИА Новости

Много лет исследователи пытаются найти сокровища Третьего рейха, которые нацисты награбили во время своего вторжения в другие страны. Речь идет о золоте, ценных картинах и ювелирных изделиях.

В 2019 году в Германии был обнародован дневник фашистского офицера Эгона Олленхауэра, где утверждается, что все эти ценности спрятаны в Польше. На ее территории якобы находятся 11 тайников с грузовиками, заполненными сокровищами. Таким образом нацисты пытались скрыть награбленное от советских войск. В дневнике, в частности, говорилось, что один из тайников расположен на дне пруда, другой — в колодце, а третий — в секретной комнате во дворце. Поиски по этим указаниям были начаты в том же году.

Ранее, в 2016-м польские ученые и кладоискатели пытались обнаружить так называемый "золотой поезд", который в конце Второй мировой войны выехал из Бреслау (нынешний Вроцлав) в Валжбих, но по дороге таинственным образом исчез. Считается, что в железнодорожном составе длиной 150 метров находились драгоценные металлы.

Наука и техника,Александр Дюма,
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