Пять загадок истории, которые никому не удалось разгадать

Как известно, история — неточная наука. На многие ее вопросы окончательного ответа нет. Несмотря на старания археологов и других специалистов, многие исторические загадки, возможно, навсегда останутся неразгаданными. Мы собрали несколько известных головоломок истории, над которыми до сих пор бьются лучшие умы.

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Существовал ли король Артур

ТАСС

Один из вопросов, который так и остается неразрешенным — существовал ли в действительности король Артур — легендарный правитель бриттов V-VI веков и предводитель рыцарей Круглого стола. Многие исследователи полагают, что Артур, традиционно фигурирующий в старинных рыцарских романах, на самом деле лишь миф. По мнению ученых, этот король не существовал как отдельная личность, а имя Артура было приписано кому-то из средневековых европейских вождей.

Главной заслугой, якобы принадлежащей Артуру, считается военная победа над саксами, захватившими Британию. Враждебное племя прибыло на остров с материка и стало завоевывать кельтские земли, однако в VI веке продвижение саксов на запад приостановилось. Ряд исследователей считают, что это было связано именно с военными успехами Артура.

Другой аргумент в пользу существования этого короля — так называемая могила Артура. В 1191 году при ремонте аббатства в одном из древнейших городов Англии Гластонбери было обнаружено захоронение мужчины и женщины, на котором якобы было высечено имя правителя Артура. Предполагалось, что это захоронение легендарного короля и его жены. К могиле началось паломничество, однако при разгоне монастыря в 1539 году постройки были разрушены, и могила тоже не сохранилась.

Еще одно реальное место, связанное с Артуром — замок Тинтагель, где якобы жил легендарный правитель. В настоящее время на месте Тинтагеля находятся руины. Археологи нашли там камень с надписью, в которой, как полагают эксперты, упоминается имя Артура. Считается, что некоторые буквы не сохранились и полная версия фразы звучит так: "Артугну воздвиг этот камень в память своего праотца Коля". Король Коль — еще один полумифический правитель Британии периода Раннего Средневековья.

Где находится могила Чингисхана

РИА Новости

Основатель Монгольской империи Чингисхан скончался в 1227 году. По одной из версий, причиной смерти стало падение с лошади, после которого правитель еще долго болел. Чингисхан умер во время осады Чжунсина — столицы Тангутского царства, и его тело было доставлено в Монголию.

Место захоронения великого завоевателя до сих пор не установлено. В автономном районе Внутренняя Монголия на севере Китая находится Мавзолей Чингисхана, однако это не настоящее захоронение, а лишь кенотаф — памятник, имеющий символическое значение.

По предположению некоторых историков, правитель был похоронен недалеко от места своего рождения, вблизи реки Онон, которая протекает по территории современной Монголии и Забайкальского края России. Согласно одним преданиям, над могилой проложили русло реки, чтобы скрыть место захоронения. По другим мифам, в месте погребения прогнали табуны лошадей и посадили там деревья.

В соответствии с другой версией, по прибытии в Монголию гроб Чингисхана был уже пуст. Еще один летописец утверждал, что завоеватель был погребен на Бурхан-Халдуне — священной горе, фигурирующей в монгольских мифах, и т. д.

Существует слухи о существовании неких ключей к могиле Чингисхана, которые якобы позволяют найти место захоронения, а также о проклятии гробницы, из-за которого погибли двое французских археологов.

Кто такой Человек в железной маске

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Легендарный Человек в железной маске, известный российским читателям по роману Александра Дюма "Виконт де Бражелон, или Десять лет спустя", существовал на самом деле, однако кем он был — доподлинно не известно. По сюжету книги Дюма, под маской скрывался брат-близнец Людовика XIV. Первоначально такую версию в 1771 году выдвинул писатель и философ Вольтер в одном из своих сочинений. По мнению Вольтера, заключенный носил маску из железа, хотя более распространена версия, что его лицо было закрыто бархатом.

В целом известно, что в нескольких французских тюрьмах, включая Бастилию, содержался узник под номером 64489001, арестованный в 1669 или 1670 году. Человек в маске умер в неволе в 1703 году и был похоронен под именем Marchioly.

По одной из версий, под маской скрывали Эсташа Доже — участника нескольких политических скандалов конца XVII века, но это объяснение считается неубедительным.

Историк Хью Росс Уильямсон полагал, что Человеком в маске был не брат, а настоящий отец Людовика XIV (есть мнение, что король-солнце на самом деле не был сыном Людовика XIII, который не общался со своей супругой Анной Австрийской в течение 14 лет).

Существует ли Святой Грааль

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Еще один вопрос, остающийся без ответа — существовал ли когда-либо Святой Грааль, и если да, то где он может (мог) находиться. В средневековых французских легендах под словом Грааль упоминается чаша, из которой Христос пил вино на Тайной вечере и в которую потом была собрана кровь, лившая из ран Спасителя, когда он мучился на кресте. Поисками этой реликвии безуспешно занимались рыцари Круглого стола.

По преданию Грааль вместе с копьем, пронзившим тело Христа, был привезен в Британию Иосифом Аримафейским — иудейским старейшиной, в гробнице которого был похоронен Спаситель. Считается, что испивший из этой чаши получает вечную жизнь и прощение грехов.

Есть самые разные версии относительно того, где находится Грааль. Согласно одной из них, реликвию нужно искать в Турине. Перед храмом Великой Богоматери в этом городе стоят две скульптуры — Религия и Вера, и вторая из них держит в левой руке чашу. В путеводителях по Турину утверждается, что взгляд статуи указывает направление, в котором нужно вести поиски Грааля.

Существует также мнение, что Святой Грааль — не что иное как, антиохийский потир — серебряная чаша, найденная в 1910 году на территории современной Турции.

В средневековых романах говорится, что Грааль — это вообще не чаша, а камень или какая-то другая драгоценная реликвия.

Где спрятано золото Третьего рейха

РИА Новости

Много лет исследователи пытаются найти сокровища Третьего рейха, которые нацисты награбили во время своего вторжения в другие страны. Речь идет о золоте, ценных картинах и ювелирных изделиях.

В 2019 году в Германии был обнародован дневник фашистского офицера Эгона Олленхауэра, где утверждается, что все эти ценности спрятаны в Польше. На ее территории якобы находятся 11 тайников с грузовиками, заполненными сокровищами. Таким образом нацисты пытались скрыть награбленное от советских войск. В дневнике, в частности, говорилось, что один из тайников расположен на дне пруда, другой — в колодце, а третий — в секретной комнате во дворце. Поиски по этим указаниям были начаты в том же году.