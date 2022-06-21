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18 минут назад

В мире появилась седьмая космическая держава

Lenta.ru

В мире появилась седьмая космическая держава. Ею стала Южная Корея, которой на ракете собственной разработки впервые удалось запустить спутники в космос. Об этом пишет The Japan Times.

В мире появилась седьмая космическая держава
Фото: СкриншотСкриншот

«Южная Корея сейчас является седьмой страной в мире, способной вывести на орбиту спутник массой одна тонна и более, присоединившись к США, России, Франции, Китаю, Японии и Индии», — говорится в публикации.

Пуск легкого двухступенчатого носителя Korea Space Launch Vehicle 2 (KSLV-2) с космодрома Наро состоялся в 10:00 по московскому времени. Ракета успешно вывела на околоземную орбиту несколько спутников, включая Performance Verification Satellite (PVSAT) и четыре космических аппарата формата CubeSat.

«Сегодня открылась дорога из Республики Корея в космос. Это результат 30 лет испытаний и вызовов. Теперь мечты и надежды нашего народа и молодежи устремятся в космос», — передает ТАСС заявление президента Южной Кореи Юн Сок Еля.

В июне издание SpaceNews заметило, что Китай решил обогнать США и Европу на Марсе, запланировав на два года раньше западных стран доставить первые образцы марсианского грунта на Землю.

В июле 2016 года генеральный директор Центра Хруничева Андрей Калиновский сообщил, что заказчиком первого коммерческого пуска новой российской ракеты семейства «Ангара» станет Южная Корея.

Наука и техника,Андрей Калиновский,ГКНПЦ им.М.В.Хруничева,
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