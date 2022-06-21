Как купить премиум-подписку в Telegram и что она дает

На днях в популярном мессенджере Telegram появилась платная подписка: опциональный ежемесячный абонемент предназначен в первую очередь для поддержки разработчиков, которые прежде не монетизировали приложение подобным образом. Впрочем, пользователи также получат ряд приятных привилегий. Рассказываем, в чем суть Telegram Premium и как оформить подписку.
Фото: TelegramTelegram
Что дает подписка Telegram Premium
Хотя многие пользователи переживали, что из-за ввода платной подписки мессенджер потеряет часть бесплатных функций, на практике эти опасения оказались напрасными. Telegram Premium не запирает старый функционал приложения за ежемесячной оплатой — абонемент только расширяет возможности мессенджера. Если вы не хотите платить деньги, бесплатной версией Telegram можно пользоваться как раньше.
Подписка Telegram Premium предоставляет доступ к следующим бонусам.
- Значок подписчика. Напротив имен пользователей, подписавшихся на Telegram Premium, появится звездочка — она подтверждает премиальный статус.
- Отключение рекламы. Некоторые публичные каналы монетизируют свой контент при помощи рекламных сообщений — для владельцев подписки они будут автоматически скрыты.
- Почти все лимиты умножаются на двое. Так, платные подписчики смогут пересылать файлы размером до 4 ГБ (вместо 2 ГБ), подключить к приложению четыре профиля (вместо двух), подписаться сразу на 1000 каналов (вместо 500) и создать 20 папок на 200 чатов (вместо 10 и 100 соответственно).
- Максимальная скорость загрузки файлов. Разработчики не раскрывают информацию об ограничении скорости для бесплатных пользователей, но заявляют, что при платной подписке скорость будет ограничена только качеством соединения.
- Расшифровка голосовых сообщений. Если раньше для перевода голосовых сообщений в текст приходилось пользоваться сторонними инструментами, то теперь эта функция встроена в мессенджер по умолчанию.
- Эксклюзивные стикеры. Стандартные пакеты от разработчиков пополнились несколькими стикерами, обладающими полноэкранной анимацией — они размещены в отдельной вкладке. Сообщается, что коллекция якобы будет расширяться каждый месяц.
- Всегда активные видеоаватары. Приложение и раньше разрешало ставить на аватарку короткие видеоролики, но при платной подписке они будут проигрываться везде и всегда — в сообщениях, чатах и списках чатов.
- Уникальные реакции. Telegram Premium позволяет реагировать на сообщения в чатах 10 новыми эмодзи.
Как оформить подписку Telegram Premium
Сейчас подписка Telegram Premium доступна только на мобильных версиях мессенджера для iOS и Android. Причем цена абонемента разнится в зависимости от платформы: если в App Store месяц подписки стоит 449 рублей, то в Google Play — всего 309 рублей. Правда, на территории РФ оплатить премиум через цифровой магазин все равно не получится из-за ухода платежных систем.
Хорошая новость в том, что разработчики предусмотрели альтернативный способ: для оформления подписки можно просто написать специальному боту. Так получится даже дешевле — при покупке через бота премиум стоит 299 рублей вне зависимости от платформы. Сейчас мы расскажем, как это сделать.
- Прежде всего, обновите Telegram — на устаревшей версии приложения подписка не будет работать. Для этого зайдите на страницу мессенджера в App Store или Google Play и нажмите на «Обновить».
- Запустите приложение. Введите в строке поиска @PremiumBot, чтобы найти контакт бота. Обратите внимание: рядом с именем официального бота обязательно должен стоять значок верификации!
- Откройте чат Premium Bot и нажмите на «Старт».
- После этого на экране появится ссылка «Заплатить 299,00 RUB» — нажмите на нее, чтобы перейти к оплате. На всякий случай предупреждаем, что приложение попросит ввести данные банковской карты.