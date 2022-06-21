Как купить премиум-подписку в Telegram и что она дает

На днях в популярном мессенджере Telegram появилась платная подписка: опциональный ежемесячный абонемент предназначен в первую очередь для поддержки разработчиков, которые прежде не монетизировали приложение подобным образом. Впрочем, пользователи также получат ряд приятных привилегий. Рассказываем, в чем суть Telegram Premium и как оформить подписку.

Фото: Telegram Telegram

Что дает подписка Telegram Premium

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Хотя многие пользователи переживали, что из-за ввода платной подписки мессенджер потеряет часть бесплатных функций, на практике эти опасения оказались напрасными. Telegram Premium не запирает старый функционал приложения за ежемесячной оплатой — абонемент только расширяет возможности мессенджера. Если вы не хотите платить деньги, бесплатной версией Telegram можно пользоваться как раньше.

Подписка Telegram Premium предоставляет доступ к следующим бонусам.

Значок подписчика. Напротив имен пользователей, подписавшихся на Telegram Premium, появится звездочка — она подтверждает премиальный статус.

Напротив имен пользователей, подписавшихся на Telegram Premium, появится звездочка — она подтверждает премиальный статус. Отключение рекламы. Некоторые публичные каналы монетизируют свой контент при помощи рекламных сообщений — для владельцев подписки они будут автоматически скрыты.

Некоторые публичные каналы монетизируют свой контент при помощи рекламных сообщений — для владельцев подписки они будут автоматически скрыты. Почти все лимиты умножаются на двое. Так, платные подписчики смогут пересылать файлы размером до 4 ГБ (вместо 2 ГБ), подключить к приложению четыре профиля (вместо двух), подписаться сразу на 1000 каналов (вместо 500) и создать 20 папок на 200 чатов (вместо 10 и 100 соответственно).

Так, платные подписчики смогут пересылать файлы размером до 4 ГБ (вместо 2 ГБ), подключить к приложению четыре профиля (вместо двух), подписаться сразу на 1000 каналов (вместо 500) и создать 20 папок на 200 чатов (вместо 10 и 100 соответственно). Максимальная скорость загрузки файлов. Разработчики не раскрывают информацию об ограничении скорости для бесплатных пользователей, но заявляют, что при платной подписке скорость будет ограничена только качеством соединения.

Разработчики не раскрывают информацию об ограничении скорости для бесплатных пользователей, но заявляют, что при платной подписке скорость будет ограничена только качеством соединения. Расшифровка голосовых сообщений. Если раньше для перевода голосовых сообщений в текст приходилось пользоваться сторонними инструментами, то теперь эта функция встроена в мессенджер по умолчанию.

Если раньше для перевода голосовых сообщений в текст приходилось пользоваться сторонними инструментами, то теперь эта функция встроена в мессенджер по умолчанию. Эксклюзивные стикеры. Стандартные пакеты от разработчиков пополнились несколькими стикерами, обладающими полноэкранной анимацией — они размещены в отдельной вкладке. Сообщается, что коллекция якобы будет расширяться каждый месяц.

Стандартные пакеты от разработчиков пополнились несколькими стикерами, обладающими полноэкранной анимацией — они размещены в отдельной вкладке. Сообщается, что коллекция якобы будет расширяться каждый месяц. Всегда активные видеоаватары. Приложение и раньше разрешало ставить на аватарку короткие видеоролики, но при платной подписке они будут проигрываться везде и всегда — в сообщениях, чатах и списках чатов.

Приложение и раньше разрешало ставить на аватарку короткие видеоролики, но при платной подписке они будут проигрываться везде и всегда — в сообщениях, чатах и списках чатов. Уникальные реакции. Telegram Premium позволяет реагировать на сообщения в чатах 10 новыми эмодзи.

Как оформить подписку Telegram Premium

Сейчас подписка Telegram Premium доступна только на мобильных версиях мессенджера для iOS и Android. Причем цена абонемента разнится в зависимости от платформы: если в App Store месяц подписки стоит 449 рублей, то в Google Play — всего 309 рублей. Правда, на территории РФ оплатить премиум через цифровой магазин все равно не получится из-за ухода платежных систем.

Хорошая новость в том, что разработчики предусмотрели альтернативный способ: для оформления подписки можно просто написать специальному боту. Так получится даже дешевле — при покупке через бота премиум стоит 299 рублей вне зависимости от платформы. Сейчас мы расскажем, как это сделать.

Прежде всего, обновите Telegram — на устаревшей версии приложения подписка не будет работать. Для этого зайдите на страницу мессенджера в App Store или Google Play и нажмите на «Обновить».

Запустите приложение. Введите в строке поиска @PremiumBot, чтобы найти контакт бота. Обратите внимание: рядом с именем официального бота обязательно должен стоять значок верификации!

Скриншот Откройте чат Premium Bot и нажмите на «Старт».

Скриншот После этого на экране появится ссылка «Заплатить 299,00 RUB» — нажмите на нее, чтобы перейти к оплате. На всякий случай предупреждаем, что приложение попросит ввести данные банковской карты.

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