В российском NashStore начали появляться зарубежные сервисы

В российском магазине приложений NashStore начали появляться зарубежные сервисы. Об этом сообщает РБК.

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Напомним, что данный магазин создан автономной некоммерческой организацией (АНО) «Цифровые платформы». Его запустили в мае.

Так, пользователи теперь могут скачать соцсеть с короткими видео Likee, созданную в Сингапуре, и музыкальный плеер Folder Player, разработанный специалистом из США.

Директор по проектам «Цифровых платформ» Владимир Зыков отметил, что NashStore получил заявки от разработчиков из 63 стран. В список вошли, в частности, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения и Узбекистан.

По его словам, часть приложений пока находится на модерации.

«Компании из США и Европы заинтересованы в том, чтобы вернуть упущенные платежи. В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии», — заявил гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.

Директор по развитию бизнеса компании-разработчика цифровых сервисов red_mad_robot Дмитрий Панкрушев считает, что в NashStore мало зарубежных приложений, так как в магазине пока нет платежей.

«Рисков и санкций на уровне законодательства или владельцев магазинов мы не видим: как только будет решен вопрос с платежами, иностранные разработчики смогут размещать приложения в альтернативных маркетплейсах в России», — указал Панкрушев.