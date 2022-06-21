В российском NashStore начали появляться зарубежные сервисы

В российском магазине приложений NashStore начали появляться зарубежные сервисы. Об этом сообщает РБК.
Напомним, что данный магазин создан автономной некоммерческой организацией (АНО) «Цифровые платформы». Его запустили в мае.
Так, пользователи теперь могут скачать соцсеть с короткими видео Likee, созданную в Сингапуре, и музыкальный плеер Folder Player, разработанный специалистом из США.
Директор по проектам «Цифровых платформ» Владимир Зыков отметил, что NashStore получил заявки от разработчиков из 63 стран. В список вошли, в частности, Белоруссия, Украина, Казахстан, Армения и Узбекистан.
По его словам, часть приложений пока находится на модерации.
«Компании из США и Европы заинтересованы в том, чтобы вернуть упущенные платежи. В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии», — заявил гендиректор «Цифровых платформ» Арсений Щельцин.
Директор по развитию бизнеса компании-разработчика цифровых сервисов red_mad_robot Дмитрий Панкрушев считает, что в NashStore мало зарубежных приложений, так как в магазине пока нет платежей.
«Рисков и санкций на уровне законодательства или владельцев магазинов мы не видим: как только будет решен вопрос с платежами, иностранные разработчики смогут размещать приложения в альтернативных маркетплейсах в России», — указал Панкрушев.
Ранее сообщалось, что наиболее скачиваемым приложением за первый месяц работы NashStore стало 2ГИС, которое установили 203,4 тыс. раз. На втором месте - «ВТБ-Онлайн» со 156,2 тыс. скачиваний, на третьем – «Почта России» (108,4 тыс. установок).