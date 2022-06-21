Раскрыта причина запрета на скачивание Windows в России

Запрет на скачивание образов операционных систем Windows 10 и 11 с официального сайта Microsoft для россиян является не ошибкой, а «правительственным предписанием». Как рассказал корреспондент «Коммерсант FM» Марк Протасевич, такое объяснение дали в службе поддержки корпорации.

«Я объяснил, что я нахожусь в России, не могу скачать ни одну программу. Он написал, что по правительственному предписанию с территории России и Белоруссии невозможно скачать либо установить никакие файлы», — рассказал Протасевич о переписке с сотрудником Microsoft.

Протасевич добавил, что изначально оператор связал сложности с устаревшей версией операционной системы на компьютере. При этом уточнить, о каком предписании идет речь, в поддержке не смогли — в введенных против России и Белоруссии санкциях о таких мерах не говорится.

Напомним, что ранее Microsoft запретила пользователям из России скачивать Windows 10 и 11 с официального сайта. Пользователи из России смогли обойти ограничение только с помощью VPN-сервисов, позволяющих сменить географическое положение IP-адреса, а также при помощи смены языка.