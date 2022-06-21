Близкая к Солнцу звезда начала поглощать свои планеты

«С момента первого обнаружения экзопланет у звезды солнечного типа в 1995 году их было найдено уже свыше пяти тысяч, — рассказал ведущий автор статьи Трифон Трифонов, астроном из германского Института астрономии Общества Макса Планка. — Большинство из них были обнаружены с использованием метода транзитов, а вторым по счету идет метод лучевых или радиальных скоростей, или метод Доплера (заключающийся в спектрометрическом измерении радиальной скорости звезды). Он позволяет выявить структуру орбит в многопланетных системах, что позволяет нам понять, как формировались планеты и протекала эволюция их орбит».

Звезде HD 33142, обозначаемой также как HIP 23844 и BD-14 1051, не менее 2,7 млрд лет, она примерно в четыре раза больше и в 1,5 раза массивнее Солнца, относится к спектральному классу K и находится в самом начале фазы красного гиганта. Уже было известно, что у этой звезды есть две планеты с массой Юпитера — HD 33142b с периодом обращения 330 дней и HD 33142c с периодом обращения 830 дней. Трифонов и его соавторы нашли убедительные свидетельства присутствия еще одной короткопериодической планеты размером с Сатурн. Планета HD 33142d в пять раз легче Юпитера и совершает один оборот вокруг родительской звезды каждые 90 дней. «Мы считаем, что HD 33142b, c и d, вероятно, со временем будут поглощены раздувающейся звездой в фазе красного гиганта», — пояснили исследователи.