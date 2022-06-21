В NashStore обнаружили приложения из Сингапура и США

В отечественном магазине приложений NashStore обнаружили проекты иностранных разработчиков — соцсеть коротких видео Likee из Сингапура и проигрыватель музыки Folder Player из США. Об этом сообщает РБК.

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По словам директора по проектам АНО «Цифровые платформы» (разработчиков NashStore) Владимира Зыкова, магазин получил заявки от разработчиков из 63 стран. Он отметил, что больше всего заявок поступило от Белоруссии (182 компании), Казахстана (21) и Украины (21).

«Компании из США и Европы заинтересованы в том, чтобы вернуть упущенные платежи. В скором времени мы планируем запустить системную работу с иностранными компаниями, начнем с ЕАЭС и Азии», — сообщил гендиректор NashStore Арсений Щельцин.

Он уточнил, что пока в магазине доступны только бесплатные приложения.

Приложение Folder Player было разработано выходцем из России Петром Шашкиным, который в настоящее время проживает в США. «NashStore — просто один из вариантов, надежд на него особо больших нет, но попытка не пытка», — пояснил разработчик.